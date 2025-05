Strahlender Sonnenschein: Perfektes Wetter in Port d'Andratx am 18. Mai 2025

Im malerischen Port d'Andratx auf Mallorca erwartet uns ein herrlicher Tag. Mit klarer Himmelsbedeckung bietet der 18. Mai 2025 ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Angehende Temperatur und geringe Regenwahrscheinlichkeit erzeugen ein einladendes Klima für alle, die die Sonne Mallorcas schätzen.

Ein Blick auf die Temperaturen

Am 18. Mai beginnt der Tag in Port d'Andratx mit erfrischenden 18.13ºC am Morgen. Mit fortschreitendem Tag erwärmt sich unser Städtchen auf angenehme 21.13ºC, während der Nachmittag eine leichte Abkühlung auf 20.73ºC mit sich bringt. Der späte Abend beschert uns dann mit einer Temperatur von 19.89ºC eine perfekte Kulisse für gemütliche Treffen im Freien.

Die gefühlten Temperaturen im Überblick

Das Thermometer zeigt nicht immer die ganze Wahrheit, und genau das trifft auch auf den 18. Mai in Port d'Andratx zu. Morgens fühlt sich die Temperatur mit 17.88ºC etwas frischer an. Im Tagesverlauf steigt das Thermometer zwar auf 21.13ºC, doch gefühlt bewegen wir uns bei wunderbaren 20.89ºC. Der Nachmittag bietet mit gefühlten 20.63ºC ähnliche Bedingungen, während sich die Nacht mit 19.74ºC von ihrer milden Seite zeigt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere Faktoren im Spiel

Unser Wettergeschehen am 18. Mai wird von einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 61% begleitet. Der Wind weht aus Richtung 115º mit einer Geschwindigkeit von 5.79m/s, wobei Böen von bis zu 7.13m/s erwartet werden. Davon sollten sich jedoch nur die Segler unter uns beeindrucken lassen, für alle anderen verspricht es ein störungsfreier Tag zu werden. Mit einer Wolkendecke von nur 4% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0 steht uns ein ungetrübter, sonniger Tag bevor. So bietet der 18. Mai in Port d'Andratx perfekte Bedingungen, um alles zu genießen, was dieser charmante Ort zu bieten hat. Packen Sie die Sonnencreme ein!