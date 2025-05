Prächtiges Wetter in Santanyí am 18. Mai 2025

Die malerische Stadt Santanyí auf Mallorca erstrahlt in herrlichem Sonnenschein und klarem Himmel am 18. Mai 2025. Mit komfortablen Temperaturen, die weit entfernt von den Sommerextremen sind, bietet der Tag einen perfekten Rahmen für Outdoor-Aktivitäten und Genuss der idyllischen mediterranen Landschaft.

Bemerkenwerte Temperaturschwankungen des Tages

Wir haben eine relative Kühle am frühen Morgen mit einer erwarteten Temperatur von 17.05ºC. Mit dem Aufkommen des Tages klettert das Thermometer auf 22.15ºC, um dann am Nachmittag leicht auf 20.91ºC nachzulassen. Eine Nachttemperatur von 18.31ºC wird hier in Santanyí erwartet, was nach einem Tag voller Aktivitäten eine sanfte Abkühlung bedeutet. Die minimale und maximale Temperatur liegen dabei zwischen 16.81ºC und 22.41ºC.

Das thermische Gefühl während des Tages

Obwohl die gemessenen Temperaturen ihre eigenen Geschichten erzählen, gibt es nichts Wichtigeres als das thermische Gefühl. Für diejenigen unter Ihnen, die sich auf den Weg nach draußen machen, werden Sie morgens ein angenehmes Gefühl von 16.87ºC erleben. Tagsüber wird das Gefühl auf 21.8ºC ansteigen, während es am Nachmittag auf 20.7ºC sinkt. Die Nacht bringt dann ein thermisches Gefühl von 18.26ºC mit sich, was für eine entspannte Nachtruhe sorgt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck misst sich auf soliden 1017 hPa, während die Luftfeuchtigkeit sich entspannt auf 53 % einpendelt. Für die Windliebhaber unter Ihnen, wir erwarten einen mäßigen Wind mit einer Geschwindigkeit von 4.84 m/s in Richtung 120º und Böen von bis zu 6.01 m/s. Die Wolkendecke bleibt minimal bei 5 % und hand aufs Herz, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0. Ein perfekter Tag also, um den klares Himmel von Santanyí zu genießen.