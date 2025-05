Herrliches Wetter im Mai: Sonniger Tag in Santa Ponsa

Die charmante Stadt Santa Ponsa auf der Insel Mallorca genießt auch in diesem Sommer wieder klaren Himmel und angenehme Temperaturen. Wie wir, das Team von Experten-Meteorologen, gemessen haben, laden die Wetterbedingungen ein, die natürliche Schönheit dieses Ortes zu genießen. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von Null und nur 4% Wolkendecke, steht einem schönen Tag im Freien nichts im Weg.

Abwechslungsreiche Temperaturen

Die Temperaturverteilung über den Tag verteilt sich sehr ausgeglichen. Wer den Tag früh beginnen möchte, kann mit morgendlichen Temperaturwerten von 16.94°C rechnen. Die maximale Temperatur von 22.42°C wird zur Mittagszeit erwartet und geht bis zum Abend auf 21.02°C zurück. Abendliche Spaziergänge sind ebenfalls angenehm, mit einer erwarteten Temperatur von 19.06°C in der Nacht.

Eine gefühlte Wohlfühltemperatur

Das thermische Gefühl in Santa Ponsa ist im Mai angenehm und ladet zur Erkundung der Insel ein. Die gefühlte morgens beträgt 16.57°C, tagsüber steigt sie auf 21.86°C und sinkt am Abend leicht auf 20.77°C. Nachts können Sie 18.72°C erwarten.

Leichte Brise und angenehme Luftbedingungen

Was den Luftdruck betrifft, haben wir einen Durchschnittswert von 1017 hPa gemessen, was typisch ist für diese Jahreszeit. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 53%, was sie weder zu trocken noch zu feucht macht. Was den Wind betrifft, können die Bürger und Besucher von Santa Ponsa mit einer milden Brise von 4.89m/s und Böen von bis zu 6.03m/s in Richtung 96° rechnen.

Genießen Sie also einen weiteren herrlichen Tag in Santa Ponsa und lassen Sie sich von der natürlichen Schönheit und dem angenehmen mediterranen Klima verzaubern!