Prächtiges Frühlingswetter in Cala Rajada am 18. Mai 2025

Freuen Sie sich auf einen Tag mit klarem Himmel und milden Temperaturen in Cala Rajada. Die Witterungsbedingungen sind ideal für alle, die die mallorquinische Sonne und die atemberaubende Küste genießen wollen. Mit einem makellosen klaren Himmel und geringer Regenwahrscheinlichkeit lädt das Wetter heute zu Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel ein.

Temperaturen von Morgen bis zum Abend

Das Thermometer wird sanfte Temperaturen anzeigen. Während die Mindesttemperatur heute bei angenehmen 17.3ºC liegen wird, kann mit einem Höchstwert von 21.31ºC gerechnet werden. Die detaillierten Vorhersagen sehen wie folgt aus: Am Morgen werden wir mit 17.41ºC starten, tagsüber steigt die Temperatur auf 21.14ºC und am Nachmittag auf 20.53ºC abfallen. Bereitet Euch auf eine Nachttemperatur von 18.53ºC vor.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Trotz der mäßigen Temperaturmesswerte wird das thermische Gefühl etwas geringer ausfallen. Morgens werden wir uns bei 17.22ºC wohl fühlen, der Tag wird mit gefühlten 20.82ºC voranschreiten, der Nachmittag bringt ein Gefühl von 20.31ºC und in der Nacht werden wir uns bei angenehmen 18.48ºC ausklingen.

Ausführlicher Überblick: Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Tag wird von stabilen atmosphärischen Bedingungen geprägt sein, gekennzeichnet durch einen atmosphärischen Druck von 1017 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 58%. Damit präsentiert sich das Wetter trocken und angenehm. Ein leichter Wind weht mit 5.5m/s aus Richtung 138º und kann Böen von bis zu 6.32 m/s erreichen. Die Wolkendecke wird mit 5% gering sein und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%.

Ausgestattet mit all diesen Informationen wird Ihr Tag in Cala Rajada bestimmt unvergesslich. Also packen Sie Ihr Sonnenschutzmittel ein und machen Sie sich auf den Weg in den frühlingshaften Tag in Cala Rajada.