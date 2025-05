Das Wetter in Palma de Mallorca am 19. Mai 2025

Werfen wir einen Blick auf das bevorstehende Wetter in Palma de Mallorca am 19. Mai 2025. Bereiten Sie sich auf einen Tag mit wolkenverhangenem Himmel - "nubes" auf Spanisch - vor, jedoch ohne Regenschauer, da die Regenwahrscheinlichkeit bei null liegt. Dennoch wird das Wetter auf der wunderschönen Baleareninsel angenehm mild sein.

Temperaturen im Überblick

Die Temperaturen stehen ganz im Zeichen des Frühlings mit einer minimalen Temperatur von 17,64ºC und einer maximalen Temperatur von 26,41ºC. Der Morgen startet bereits freundlich mit 18,74ºC, während die Temperaturen am Tag auf angenehme 26,41ºC ansteigen. Der Nachmittag kühlt auf 22,73ºC ab und die Nacht bringt milde 18,91ºC mit sich.

Das Gefühl der Temperaturen

Wie sich diese Temperaturen anfühlen werden, bleibt aber natürlich das entscheidende Element. Am Morgen fühlen sich die 18,74ºC wie 18,03ºC an, perzeptives Paradox, nicht wahr? Im Laufe des Tages erreichen die gefühlten Temperaturen ihren Höhepunkt bei 26,41ºC, bevor sie am Nachmittag spürbar auf 22,78ºC abkühlen. In der Nacht fühlt sich die Kühle mit 18,81ºC sehr erträglich an.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum Schluss präsentieren wir Ihnen noch einige technische Details. Der atmosphärische Druck beträgt 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 38%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,13m/s aus Richtung 152º, mit Böen, die bis zu 5,48m/s erreichen können. Also, vergessen Sie nicht, Ihren Hut gut festzuhalten!

Wir hoffen, dass diese Wetterprognose Ihnen hilft, Ihren Tag in Palma de Mallorca am 19. Mai 2025 bestens zu planen. Denken Sie immer daran: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung!