Wetterbericht für Sóller, Mallorca, 19. Mai 2025

Herzlich willkommen zu unserem Wetterbericht für Sóller, im wunderschönen Mallorca, für den 19. Mai 2025. Die heutige Wetterprognose verspricht trotz einer Wolkendecke von 100%, ein ausgezeichnetes Wetter mit milden Temperaturen und einer nullprozentigen Regenwahrscheinlichkeit. Lassen Sie uns genauer auf die Einzelheiten eingehen.

Temperaturen im Verlauf des Tages

Die Tageshöchsttemperatur dürfte bei angenehmen 26.09ºC liegen, während die Tiefsttemperatur um die 17.97ºC erreichen sollte. Am Morgen können wir mit Temperaturen um die 18.64ºC rechnen. Tagsüber wird dann die Höchsttemperatur erwartet. Am Nachmittag kühlt es dann etwas ab auf 23.24ºC und in der Nacht auf etwa 18.65ºC.

Das gefühlte Wetter über den Tag

Das subjektive, gefühlte Wetter sollte ähnlich verlaufen. Morgens starten wir mit milden 17.79ºC. Dies steigt dann mit der Tageshöchsttemperatur auf 26.09ºC. Am Nachmittag spüren wir eine leichte Abkühlung auf 23.26ºC. Die Nacht sollten wir mit angenehmen 18.32ºC abschließen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die weiteren Wetterbedingungen anbelangt, so liegt der atmosphärische Druck bei 1013 hPa bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 36%. Der Wind weht mit 4.1m/s aus Richtung 139º und es können Böen mit bis zu 4.86m/s auftreten. Trotz einer Wolkendecke von 100%, ist die Regenwahrscheinlichkeit heute gleich null, was einen wunderbar trockenen Tag auf unserer wunderschönen Insel verspricht.

Genießen Sie Ihren Tag in Sóller, Mallorca, bei optimalem Wetter und milden Temperaturen. Bleiben Sie sicher und achten Sie auf sich. Bis zum nächsten Wetterbericht!