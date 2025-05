Wetterbericht für Alcúdia am 19. Mai 2025

Eine Wolkendecke hüllt die malerische Stadt Alcúdia auf der idyllischen Insel Mallorca ein. Dennoch verspricht der 19. Mai auf der Insel einen komfortablen Tag mit milden Temperaturen und nur einer geringen Regenwahrscheinlichkeit. Der Wind weht mäßig aus Südost Richtung.

Behagliche Temperaturen trotz bedecktem Himmel

Der Tag beginnt mit einer morgendlichen Temperatur von angenehmen 18.86ºC und steigt zur Tagesmitte auf ein Maximum von 24.98ºC. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 21.07ºC ab, bevor sie sich zum Abend hin auf komfortablen 20.15ºC einpendelt. Damit bleiben die Temperaturen während des gesamten Tages in einem erträglichen Bereich, trotz der 100%igen Wolkendecke.

Gefühlte Temperaturen nahezu identisch mit tatsächlichen Werten

Die gefühlten Temperaturen weichen kaum von den real gemessenen Werten ab. Morgens können die Bewohner und Besucher Alcúdias eine Temperatur von 18.47ºC erwarten. Im Laufe des Tages steigt die gefühlte Temperatur auf 24.28ºC an und sinkt am Nachmittag auf 21.14ºC ab. In der Nacht wird sich das Thermometer bei rund 20.1ºC einpendeln.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck liegt stabil bei 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 50%. Die Bewohner und Besucher können mit einem mäßigen Wind aus 149º Südost Richtung rechnen, der eine Geschwindigkeit von 7.4m/s erreicht. Es sind Böen von bis zu 8.45m/s zu erwarten. Trotz der vollen Wolkendecke bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, sodass ein trockener Tag in Alcúdia vorherrschen wird.