Wetterbericht für Cala Millor - 19. Mai 2025

Willkommen zu unserer Wettervorhersage für Cala Millor am 19. Mai 2025! Wir stellen einen bewölkten Tag mit einer angenehmen Temperatur vor. Mit einer Mindesttemperatur von 17,4° C und einer Höchsttemperatur von 21,71° C, werden wir wieder einmal das typische Frühlingsklima auf unserer wunderschönen Insel haben.

Temperaturen im Detail

Beginnen der Tag mit einer Temperatur von 17,53° C am Morgen und steigern auf 21,47° C am Tage. Am Nachmittag werden etwa 20,78° C erwartet, und die Nacht wird in gemäßigten 18,93° C ausklingen.

Gefühlte Temperaturen

Das Thermometer zeigt vielleicht Zahlen, aber es ist das gefühlte Klima, das wichtig ist. Unsere Haut wird morgens eine Temperatur von 17,48° C fühlen, die im Laufe des Tages auf 21,4° C ansteigt. Nachmittags werden wir uns bei 20,92° C wohl fühlen und in der Nacht erwartet uns eine gefühlte Temperatur von 18,97° C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt 1015 hPa mit einer Luftfeuchtigkeitsrate von 66%. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 8,23 m/s in 88° Richtung und erreicht Böen von bis zu 8,46 m/s. Trotz der vollständig bedeckten Wolkendecke liegt die Wahrscheinlichkeit von Regen bei null, sodass unseren Besuchern ein trockener Tag bevorsteht.