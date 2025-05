Wetterüberblick: Port d'Andratx erwartet ein bedeckter Tag am 19. Mai 2025

Die liebevoll als "Perle von Mallorca" bezeichnete Gemeinde Port d'Andratx erwartet am 19. Mai 2025 einen Tag voller "nubes" - Wolken. Trotz der Wolkendecke zeigt sich das Wetter in diesem renommierten Hafenort mild und angenehm mit einer Temperaturspanne zwischen 19º und 22.16ºC und einer Wolkendecke von 100%. Glücklicherweise bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, sodass die Einwohner und Besucher die malerische Szenerie in Ruhe genießen können.

Temperaturen des Tages

Der Tag beginnt in Port d'Andratx mit einem erwarteten Morgenwert von 20.12ºC. Mit Fortschritt des Tages steigt die Temperatur auf ein Tageshoch von 22.16ºC an und sinkt am Nachmittag leicht auf 21.17ºC ab. Die nächtliche Abkühlung bringt dann eine noch mildere Temperatur von 20.07ºC. Der zyklische Temperaturaustausch im Tag-Nacht-Rhythmus ist ein charakteristischer Aspekt des mediterranen Klimas der Region.

Gefühlte Temperaturen

Wenn es um das Wetter geht, wissen wir, dass das, was auf dem Thermometer steht, oft nicht das ist, was tatsächlich gefühlt wird. In Port d'Andratx wird morgens eine gefühlte Temperatur von 19.86ºC erwartet, die am Tag auf 22.15ºC und am Nachmittag auf 21.27ºC steigt, vor dem Abkühlen auf 20.25ºC in der Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Die meteorologischen Indikatoren deuten auf eine ruhige Atmosphäre hin. Mit einem atmosphärischen Druck von 1013 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 66% wird eine harmonische meteorologische Balance erwartet. Der Wind ist mit einer Geschwindigkeit von 8.99 m/s aus Richtung 117º durchaus moderat zu bezeichnen und die Böen erreichen Werte bis 11.74 m/s.

Last, but not least, möge dieser wolkige Tag in Port d'Andratx von der atemberaubenden malerischen Schönheit des Ortes profitieren. Bei 0%-iger Regenwahrscheinlichkeit ist es sehr wahrscheinlich, dass die Wolkenformation in perfektem Kontrast zum Meer steht und dabei unvergessliche Bilder für die Augen von Einheimischen und Besuchern gleichermaßen schafft.