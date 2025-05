Wetterbericht Santanyí - 19. Mai 2025

Die malerische Gemeinde Santanyí auf unserer geliebten Insel Mallorca präsentiert sich heute, am 19. Mai 2025, mit dichten nubes-Wolken. Doch lassen Sie sich nicht täuschen! Die Temperaturen bleiben angenehm mild, ideal für einen entspannten Spaziergang durch die engen Gassen des Dorfes, die von historischen Sandsteinhäusern gesäumt sind. Der Ägäisblaue Himmel mag zwar verschleiert sein, aber die herzliche Atmosphäre von Santanyí scheint unerschütterlich.

Die Temperaturschwingungen des Tages

In den frühen Morgenstunden erwacht Santanyí bei einer Temperatur von 17,54°C. Im Laufe des Vormittags steigt das Thermometer langsam aber stetig auf bis zu 22,75°C an. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, genau richtig für eine kleine Wanderung auf den nahegelegenen Hügeln. Der Nachmittag bleibt ähnlich angenehm mit 21,81°C, und auch abends, wenn die Sonne sich verabschiedet, bleibt es bei 19,06°C angenehm mild. Das sind die perfekten Voraussetzungen, um den Tag an einem der zahlreichen Terrassenrestaurants bei einem Glas lokalen Weins ausklingen zu lassen.

Das Gefühlstemperatur-Kaleidoskop

Falls Sie sich nun fragen, wie sich diese Temperaturen anfühlen werden, keine Sorge, wir haben auch hierfür eine Antwort. Wir erwarten, dass sich die 17,54°C am Morgen wie 17,6°C anfühlen. Tagsüber bleibt dieses Verhältnis fast gleich, mit 22,75°C, die sich wie 22,7°C anfühlen werden. Am Nachmittag fühlen sich die 21,81°C wie 21,95°C an und in der Nacht empfinden wir die 19,06°C als 19,16°C. Also kein Grund zur Sorge, die Temperaturen bleiben über den gesamten Tag hinweg angenehm und laden zu diversen Outdoor-Aktivitäten ein.

Druckpunkte, Feuchtigkeit und der flüsternde Wind

Die Wettersituation in Santanyí ermöglicht uns, mit einem Atmosphärendruck von 1015 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 62% zu rechnen. Des Weiteren erwartet uns ein mäßig starker Wind mit 6,5 m/s aus Richtung 103° und Böen von bis zu 8,26 m/s. Trotz der vollständigen Wolkendecke bleiben uns Regenschauer erspart, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt.

Alles in allem zeichnet sich ein optimaler Tag für diverse Outdoor-Aktivitäten ab, egal ob Sie einen gemütlichen Spaziergang bevorzugen, eine Wanderung planen oder einfach nur die ruhige Atmosphäre von Santanyí genießen möchten.