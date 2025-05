Wettervorhersage für Santa Ponsa, 19. Mai 2025

Wenn Sie sich fragen, wie das Wetter in Santa Ponsa am 19. Mai 2025 sein wird, dann sind Sie hier genau richtig. Unser Prognosemodell hat den bevorstehenden Tag als einen Tag unter "nubes", was "Wolken" bedeutet, kategorisiert. Deshalb wird der Himmel von Santa Ponsa bedeckt sein, jedoch besteht keine Regenwahrscheinlichkeit.

Temperaturschwankungen für den Tag Die Temperaturen variieren im Laufe des Tages, wobei die Minimaltemperatur etwa bei 18.08ºC und die Maximaltemperatur bei rund 23.55ºC liegen wird. Am Morgen erwarten wir eine Temperatur von 19.3ºC, die sich zum Tageshöhepunkt auf 23.47ºC erhöht. Am Nachmittag geht die Temperatur wieder etwas zurück auf 21.99ºC und in der Nacht können Sie mit einer Temperatur von 19.26ºC rechnen. Die gefühlten Temperaturen im Tagesverlauf Zusätzlich zu den tatsächlichen Temperaturen möchten wir auch die prognostizierten gefühlten Temperaturen mitteilen. Morgens wird es sich anfühlen wie 18.85ºC, während der heißeste Teil des Tages, der Mittag, ein gefühltes Temperaturhoch von 23.33ºC erreichen wird. Der Nachmittag wird dann wieder ein bisschen kühler mit einer gefühlten Temperatur von 21.99ºC, und die Nacht bringt uns wieder auf 19.38ºC zurück. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Atmosphäre wird einen Druck von 1013 hPa aufweisen und die Luftfeuchtigkeit wird bei rund 56% liegen. Der Wind hat eine voraussichtliche Geschwindigkeit von 6.92m/s in Richtung 119º und kann in Böen bis zu 9.08m/s erreichen. Trotz der 100-prozentigen Bedeckung durch Wolken, gibt es keine Regenprognose, daher sollten Sie Ihren Regenschirm zu Hause lassen.