Wetterprognose für Cala Rajada, Mallorca am 19. Mai 2025

Begrüßen Sie einen kühlen und wolkigen Tag in Cala Rajada am 19. Mai 2025. Mit einer wechselnden Wolkendecke von 100% ist der Himmel auf Mallorca heute eher grau als blau. Die gute Nachricht? Die Regenwahrscheinlichkeit liegt trotz der Wolken bei null.

Die Temperaturen des Tages

Ziehen Sie Ihre Jacke fest zu, denn wir beginnen den Tag mit morgendlichen 18.2°C. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf gemäßigte 21.47°C an bevor es zum Nachmittag hin auf 20.23°C absinkt. In den Nachtstunden können wir mit milden 19.41°C rechnen. Die Mindesttemperatur wird bei 17.92°C und die Höchsttemperatur bei 21.87°C liegen.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der kühlen Zahlen auf dem Thermometer fühlt sich das Wetter möglicherweise etwas wärmer an. So liegt das thermische Gefühl am Morgen bei 18.19°C, während des Tages jedoch bei idealen 21.47°C. Am Nachmittag wird es gefühltermäßig wieder etwas kühler mit 20.45°C und in der Nacht erwarten wir angenehme 19.52°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre präsentiert sich mit einem Druck von 1015 hPa und einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit von 69%. Packen Sie Ihre Windjacke ein, denn der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 8.37 m/s aus Richtung 91° wehen und in Böen sogar 8.34m/s erreichen.

Ausgestattet mit diesen umfangreichen Informationen sollten Sie bestens für Ihren Tag in Cala Rajada vorbereitet sein. Bleiben Sie in Bewegung, um warm zu bleiben und genießen Sie trotz der Wolken die Schönheit von Mallorca!