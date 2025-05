Wettervorhersage für Palma, 20. Mai 2025 – Klarer Himmel

Wir begrüßen Sie zu unserer täglichen Wettervorhersage von der wunderschönen Insel Mallorca. Heute konzentrieren wir uns auf das herrliche Palma. Es wird ein klarer Himmelszustand erwartet, mit dem klassischen, sonnigen und leichten mediterranen Klima, das Palma zu einer beliebten Destination macht. Die Temperaturen schwanken zwischen 16.07ºC und 23.04ºC, während der Wind sanft aus Richtung 337º weht. Regenliebhaber müssen einen anderen Tag abwarten, da die Regenwahrscheinlichkeit heute bei 0 liegt.

Die Temperaturen im Detail

Machen Sie sich bereit für einen angenehmen Tag mit einer Mindesttemperatur von 16.07ºC und einer Höchsttemperatur von 23.04ºC. Der Tag beginnt mit 16.23ºC am Morgen, steigt auf 22.43ºC zur Mittagszeit, sinkt leicht auf 21.79ºC am Nachmittag und kühlt auf 17.39ºC ab, wenn die Nacht hereinbricht.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Obwohl die Thermometer die genannten Zahlen anzeigen, könnten Sie die Temperaturen etwas anders empfinden. Am Morgen wird das thermische Gefühl bei etwa 15.79ºC liegen, tagsüber bei 21.93ºC, am Nachmittag dann bei 21.36ºC und schließlich wird es sich in der Nacht auf etwa 16.83ºC abkühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen

Achten Sie auf Ihr Wohlbefinden, denn wir erwarten einen Atmosphärendruck von 1019 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 46%, die Ihre Haut atmen lässt. Die Windesbrise bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 7.66m/s aus der Richtung 337º und könnte in Böen sogar eine Geschwindigkeit von 11.52m/s erreichen. Die Wolkendecke ist für heute bei 0% vorhergesagt, also erwarten Sie einen atemberaubenden, wolkenfreien Himmel über Palma.

Wir hoffen, dass diese Vorhersage Ihnen hilft, Ihren Tag in Palma perfekt zu planen. Tun Sie, was Sie lieben, und genießen Sie die Sonne Mallorcas!