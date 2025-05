Alcúdia erwartet ein warmes und sonniges Wetter am 20. Mai 2025

Wetterbegeisterte und Urlauber, die Alcúdia auf Mallorca besuchen, können mit einem angenehmen und sonnigen Wetter rechnen. Die Metropole ist bekannt für ihre malerischen Landschaften und ihrem wunderschönen Wetter und auch heute, am 20. Mai 2025, hält sie diesem Ruf stand. Dabei reicht der Himmel von leichten Wolkenverzierungen am Morgen bis zu strahlend blau am Nachmittag, was Besuchern die perfekte Bühne für ein traumhaftes mediterranes Erlebnis bietet.

Temperaturen des Tages Heute erwartet uns ein Wetterbild mit durchaus angenehmen Temperaturen. Der Morgen begrüßt die Bewohner und Gäste mit einer milden Temperatur von 17.28ºC. Am Tag steigt das Thermometer auf 21.66ºC, was eine perfekte Balance zwischen warm und komfortabel bietet. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 20.91ºC ab, bevor in der Nacht ein sanfter Abfall auf 17.74ºC zu verzeichnen ist. Gefühlte Temperaturen Aber wie wir alle wissen, geht es beim Wetter nicht nur um Zahlen, sondern auch um das Gefühl. Unsere Haut, die unsere körpereigene „Wetterstation“ ist, wird die Temperatur morgens auf etwa 16.79ºC abschätzen. Tagsüber dürften wir uns bei rund 21.13ºC sehr wohl fühlen und den vielleicht etwas kühler nachmittags wahrgenommenen 20.41ºC. In der Nacht wird es mit einer gefühlten Temperatur von 17.35ºC wahrscheinlich ein wenig frischer sein. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Mit einem atmosphärischen Druck von 1018 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 48% erleben wir heute ein Wetter, das für diese Jahreszeit typisch ist. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 7.39m/s und könnte in Böen bis 9.72m/s erreichen. Er kommt dabei aus Richtung 297º, was bedeutet, dass er aus nordwestlicher Richtung weht. Außerdem ist die Wolkendecke gering mit nur 12% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0 - ein ideales Wetter für Outdoor-Aktivitäten oder um die beeindruckende Altstadt von Alcúdia zu erkunden.