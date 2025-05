Das Wetter in Port d'Andratx am 20. Mai 2025

Herzlich Willkommen zu unserem täglichen Wetterbericht! Für alle Wetterinteressierten und insbesondere für die Einwohner und Besucher von Port d'Andratx haben wir die Prognosen für den heutigen Tag zusammengefasst. Unter einem klaren Himmel erwarten uns angenehme Temperaturen.

Die tatsächlichen Temperaturen

Mit minimalen und maximalen Temperaturen von 18.88ºC und 20.55ºC verspricht der Tag uns angenehme und milde Wetterbedingungen. Erwachen Sie morgens mit einer Temperatur von um die 19.11ºC, während die Höchsttemperatur von 19.77ºC am Tag erreicht wird. Entspannen Sie sich am Nachmittag bei einer Temperatur von 20.38ºC und geniessen Sie die mediterrane Nacht mit etwa 19.47ºC.

Die gefühlten Temperaturen

Neben den tatsächlichen Temperaturen sind die gefühlten Temperaturen relevant. Sie geben uns Auskunft darüber, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt. Morgens liegt das thermische Gefühl bei 18.88ºC. Am Tag fühlt es sich bei um die 19.45ºC, nachmittags etwas wärmer bei 20.12ºC und in der Nacht etwas kühler bei 19.25ºC an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Nicht weniger wichtig sind der Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und die Windgeschwindigkeit. Mit einem atmosphärischen Druck von 1019 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 63% herrschen gute Bedingungen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.9m/s aus Richtung 340º und es kann Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 12.37m/s geben. Trotz der mäßigen Windgeschwindigkeit bleibt der Himmel klar, mit einer Wolkendecke von 0% und keiner Regenprognose für heute.

Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen und sonnigen Tag in Port d' Andratx haben. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das herrliche Wetter!