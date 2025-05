Das Wetter in Santanyí am 20. Mai 2025: Herrlicher Frühlingstag erwartet

Ein durchweg freundlicher Tag erwartet uns in Santanyí, Mallorca! Mit klarem Himmel, einer sanften Frühlingsbrise und Temperaturen, die bis zu 23.56ºC erreichen, lädt das Wetter zum Genießen im Freien ein. Santanyí wird am 20. Mai 2025 mit minimalen Temperaturen von 16.69ºC am Morgen des Tages erwachen, um sich dann auf die maximale Tagestemperatur von 23.56ºC am Tag zu erheben.

Temperaturen im Detail

Die Tagestemperaturen in Santanyí sind für den 20. Mai wie folgt verteilt gewesen: Am Morgen wurden frische 16.78ºC erwartet - perfekt für angenehme Spaziergänge in der aufgehenden Sonne. Mittags erreicht das Thermometer seinen Höchststand bei 23.45ºC, ideal für alle Freizeitaktivitäten an der frischen Luft. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 21.81ºC, bevor sie schließlich auf 17.78ºC in der Nacht fallen, was eine entspannte und erholsame Nachtruhe verspricht.

Gefühlte Temperaturen

Nun, wie sich diese Temperaturen auf die menschliche Wahrnehmung auswirken können, ist immer von Interesse. Am Morgen wird das thermische Gefühl bei etwa 16.11ºC liegen, also leicht unter der tatsächlichen Temperatur. Am Tag erwartet uns ein gefühlter Temperaturwert von etwa 23ºC, was angenehme Wärme bedeutet. Am Nachmittag und Abend werden die gefühlten Temperaturen mit 21.43ºC und 17.52ºC immer noch für Komfort sorgen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Starten wir mit dem atmosphärischen Druck: Er wird bei 1018 hPa liegen, was in der Meteorologie als ein normaler Druck im atmosphärischen Schnitt betrachtet wird. Die Luftfeuchtigkeit beträgt zudem niedrige 44%. In Bezug auf den Wind haben wir eine Geschwindigkeit von 7.81 m/s aus Richtung 268º, mit Böen, die bis zu 10.55 m/s erreichen. Und schließlich: Die Wolkendecke beträgt nur 4%, und nicht zu vergessen, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0 - ein strahlend blauer Himmel erwartet uns also in Santanyí!

Alles in allem dürfen wir uns freuen: Santanyí erlebt am 20. Mai 2025 einen wahren Traumtag, bei dem Sonnenliebhaber, Frischluftfans und Naturgenießer sicherlich auf ihre Kosten kommen werden. Lassen wir uns von diesem wunderbaren Frühlingstag begeistern!