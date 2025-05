Die Wettervorhersage für Santa Ponsa, Mallorca - Klarer Himmel über der Insel am 20. Mai 2025

Das wundervolle Santa Ponsa auf unserer idyllischen Insel Mallorca erfreut sich am 20. Mai 2025 eines lieblichen Wetters. Mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen bietet dieser Frühlingstag perfekte Bedingungen, um die Schönheit unserer Küstenstadt zu genießen. Der Tag beginnt mit einem erfrischenden Morgen und schreitet hin zu wärmeren Nachmittagstemperaturen, bevor er uns in eine kühle, klare Nacht entlässt. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die vorhergesagten Wetterbedingungen werfen.

Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturen in Santa Ponsa am 20. Mai 2025 reichen von einem angenehmen Minimum von 17.47°C bis zu einer gemütlichen maximalen Höhe von 21.57°C. Der Morgen begrüßt uns mit milden 17.86°C, während der Tag auf wärmere 20.89°C steigt. Am Nachmittag erwarten wir eine leichte Abkühlung auf 20.88°C, bevor die Nacht mit 18.37°C einsetzt.

Das thermische Gefühl

Das Gefühlstemperatur - oder ‚gefühlte Temperatur‘, wie es oft genannt wird - hilft uns, zu verstehen, wie das Wetter wirklich empfunden wird. Morgens fühlt es sich wie 17.56°C an. Tagsüber und nachmittags ist das thermische Gefühl praktisch gleich mit 20.52°C bzw. 20.54°C. Die Nacht bietet uns ein Gefühl von 17.99°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein stabiler atmosphärischer Druck von 1019 hPa wirkt sich positiv auf das allgemeine Wohlbefinden aus. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 57% liegen - was einem angenehm leichten Gefühl an diesem Frühlingstag beiträgt. Der Wind wird eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 8m/s haben, vielleicht mit Böen bis zu 12.1m/s, und kommt aus einer Richtung von 338°. Schließlich wird der prognostizierte Himmel völlig klar sein, mit einer Wolkendecke von 0% und keiner Regenwahrscheinlichkeit, was einen strahlenden Sonnenschein über Santa Ponsa verspricht. Es wird ein herrlicher Tag auf unserer magischen Insel Mallorca!