Wetterbericht für Cala Rajada am 20. Mai 2025

Liebhaber der Sonne können beruhigt aufatmen, denn der 20. Mai 2025 verspricht in Cala Rajada auf der bezaubernden Insel Mallorca einen Tag unter klarem Himmel zu werden. Die Einwohner und Besucher der Perle des Mittelmeers können sich auf einen temperaturangenehmen Tag freuen, flankiert von einer sanften Windbrise. Bleiben Sie bei uns, um die feinsten Details des Wetters in Cala Rajada zu entdecken.

Mittlere Tages-Temperaturen

Der Beginn des Tages ist gekennzeichnet durch ein angenehmes Thermometer, das nahe am Erwachen standhält und 18ºC erreicht. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen leicht auf einen Gipfel von 20.26ºC, während am Nachmittag eine leicht kühlere Temperatur von 18.68ºC erwartet wird. Bei Einbruch der Dunkelheit wird das Quecksilber wieder auf 18ºC sinken, sodass die Nächte weiterhin mild und wohltemperiert sind.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die Temperatur auf dem Wetterradar stabil erscheint, sollte das subjektive Temperaturempfinden nicht ignoriert werden. Morgens kann es sich wie ein leicht kühlerer 17.58ºC anfühlen, während die Sonne am Zenit für ein gefühltes Temperaturmaximum von 19.8ºC sorgt. Am Nachmittag sinkt das gefühlte Thermometer auf 18.35ºC und in der Nacht bleibt es mit 17.68ºC unverändert behaglich.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beläuft sich am 20. Mai auf 1018 hPa und sorgt zusammen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 56% für den perfekten Tag am Strand. Eine leichte Brise mit durchschnittlicher Windgeschwindigkeit von 7.75 m/s aus Richtung 330º wird die Luft in Bewegung halten, wobei Böen von bis zu 10.92 m/s zu beachten sind. Trotz der milden Bedingungen sollten Segelbootenthusiasten und Windliebhaber vorsichtig sein.