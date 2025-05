Wettervorhersage für Palma - 21. Mai 2025

"

In der beliebten Mittelmeermetropole Palma erwartet uns mäßig bewölktes Wetter. Mit einer geringen Wolkendecke von 25% und keiner vorhergesagten Regenwahrscheinlichkeit steht einem sonnigen Tag nichts im Weg.

Temperaturprognose

Die Temperaturen variieren mäßig im Laufe des Tages. Beginnend mit milden 16.65ºC am Morgen, erwarten uns tagsüber angenehme 23.63ºC. Am Nachmittag sinkt das Thermometer leicht auf 22.83ºC, und die Nacht kühlt auf komfortable 17.55ºC ab. Die Mindest- und Höchsttemperaturen des Tages liegen bei 16.29ºC bzw. 24.42ºC.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der mäßigen Temperaturen sorgt die Wetterlage dennoch für eine angenehme Wärmeperzeption. Morgens liegt das thermische Gefühl bei rund 16.25ºC, steigt tagsüber auf 23.12ºC an und sinkt am Nachmittag auf 22.21ºC. Die Nacht zeigt sich in angenehmer Weise mit einer gefühlten Temperatur von 17.27ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die meteorologischen Bedingungen umfassen einen atmosphärischen Druck von 1019 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 41%. Der Wind weht dabei aus Richtung 240º mit einer Geschwindigkeit von 3.67m/s und Böen von bis zu 4.2m/s.

Zusammengefasst erwartet uns in Palma eine verhältnismäßig ruhige Wetterlage mit mäßiger Bewölkung und angenehmen Temperaturen. Eine ideale Voraussetzung für Freizeitaktivitäten im Freien und um die Schönheit des Mittelmeerklimas zu genießen.

"