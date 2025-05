Wetterbericht Sóller am 21. Mai 2025: Mäßig bewölkt und angenehm warm

Heute bringt uns der Wettergott ein mäßig bewölktes und angenehmes Klima in Sóller. Mit Minimal- und Maximaltemperaturen, die sich zwischen 16,05ºC und 22,98ºC bewegen, steht uns ein wahrhaft mildes Wetter bevor. Mit nur 29% Wolkendecke und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% ist uns ein gemütlicher und trockener Tag sicher.

Zoom auf Temperaturen

Die Temperaturen werden bereits am Morgen erfrischend mit 16,19ºC, steigen im Tagesverlauf jedoch auf angenehme 22,19ºC an. Am Nachmittag sind sogar Temperaturen von bis zu 22,47ºC möglich, um uns dann in eine kühle Nacht bei 16,55ºC zu begleiten.

Gefühlte Temperaturen zu jeder Tageszeit

Ein wichtiges Detail bei der Wetterschätzung ist das thermische Gefühl, welches dank milder morgendlicher 15,88ºC , tagsüber erfreulichen 21,56ºC, nachmittags leichten 21,76ºC und nachts beruhigenden 15,91ºC besonders angenehm ausfallen wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Wind und Co

Der atmosphärische Druck bleibt stabil bei 1019 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei rund 42% liegt - optimale Bedingungen für einen ausgewogenen Tag. Eine leichte Brise von 3,74 m/s aus Richtung 297º mit Böen von bis zu 3,46 m/s sorgt für die perfekte Abkühlung während des Tages. Alles in allem steht uns ein wundervoller Tag in Sóller bevor, gekrönt von mäßiger Bewölkung und angenehmen Temperaturen - das perfekte Wetter, um den Charme dieser Insel zu genießen. Bleiben Sie also dran, um weitere Vorhersagen zu erhalten und Ihren Tag optimal zu planen!