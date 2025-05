Wetterbericht: Glasklarer Himmel über Cala Millor am 21. Mai 2025

Welch eine Wetterpracht! Cala Millor, das beliebte Urlaubsziel auf Mallorca, erfreut seine Besucher am 21. Mai 2025 mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen. Ein idealer Tag, um die fabelhaften Strände zu genießen oder eine entspannte Radtour entlang der Küste zu planen. Frühaufsteher und Nachtschwärmer sollten jedoch nicht auf eine leichte Jacke verzichten.

Moderate Temperaturen sorgen für ein angenehmes Klima

Die Minimaltemperatur beläuft sich heute auf moderate 16.68ºC, während es am Nachmittag auf wohltuende 21.49ºC ansteigt. Die Frühaufsteher unter uns werden zu den ersten Sonnenstrahlen bereits erfreuliche 16.96ºC vorfinden. Über den Tag hinweg bleibt es mit 20.96ºC angenehm warm. Entspannte 20.73ºC erwarten uns am Nachmittag, und selbst in der Nacht kühlt es nur auf milde 17.61ºC ab.

Das Thermometer und das Gefühl - ein ungleiches Paar

Aber wie fühlt sich das Wetter an? Das subjektive Temperaturempfinden kann oft von den tatsächlichen Werten abweichen. Morgens wird es sich wie 16.46ºC anfühlen, während das Thermometer tatsächlich 16.96ºC anzeigt. Tagsüber und nachmittags wird es sich mit 20.68ºC bzw. 20.35ºC ein klein wenig kühler anfühlen als die tatsächlichen Werte. Auch nachts wird diese leichte Abweichung spürbar sein - es wird sich wie 17.31ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - alle Details für Wetterfüchse

Für alle, die es genau wissen wollen: Der atmosphärische Druck beträgt heute faire 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 60%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.5m/s aus Richtung 228º und Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 6.2m/s erreichen. Die Wolkendecke bleibt mit 3% dünn und die Wahrscheinlichkeit für Regen beträgt erfreuliche 0%. Der heutige Tag kündigt sich als wahres Wetterjuwel an! Packen Sie Sonnencreme und Strandtuch ein und genießen Sie das herrliche Wetter in Cala Millor. Bleiben Sie dran für weitere Updates und detaillierte Wetterberichte.