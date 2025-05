Wetter-Prognose für Port d'Andratx am 21. Mai 2025

Die malerische Hafenstadt Port d'Andratx auf der Baleareninsel Mallorca empfängt uns am 21. Mai 2025 mit einem wolkenverhangenen Himmel, angenehmen Temperaturen und einer sanften Brise. Der Wetterbericht verspricht eine Mischung aus Sonne und einigen weißen Wolken, unter denen die Sonne jedoch nicht vollständig verborgen bleiben wird. Das Klima wird ideal für einen Spaziergang durch die idyllische Stadt oder einen Ausflug zu einer der nahegelegenen Buchten sein.

Temperaturen im Tagesverlauf

Die Temperaturen an diesem Tag in Port d'Andratx liegen zwischen 19,25ºC und 20,79ºC und versprechen somit angenehme Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Der Morgen startet mit etwa 19,29ºC, erhöht sich dann auf 20,59ºC zur Mittagszeit und erreicht den Höhepunkt von 20,74ºC am Nachmittag. Die Nacht hält mit 19,45ºC eine erfrischende Kühlung bereit.

Das Gefühl der Temperatur

Das gefühlte Klima spielt oft eine größere Rolle als die tatsächliche Temperatur. Am Morgen haben wir ein thermisches Gefühl von 19,23ºC, das dann im Laufe des Tages auf etwa 20,22ºC ansteigt. Der Nachmittag wird mit 20,2ºC ähnlich temperiert sein wie der Höhepunkt des Tages, bevor es sich in der Nacht auf eine gefühlte Temperatur von 19,41ºC abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt 1019 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 58% liegt, was für ein trockenes und komfortables Klima sorgt. Wir können uns auf eine angenehme Brise freuen, da der Wind mit 5,17m/s aus Richtung 334º weht, mit möglichen Böen bis zu 5,05m/s. Trotz der Wolken im Himmel liegen die Regenschancen bei null, es wird also voraussichtlich trocken bleiben.

Alles in allem können wir uns also auf einen temperierten, leicht bewölkten Tag in Port d'Andratx freuen, an dem die frische Brise für Abkühlung sorgt. Also packen Sie Ihre Sonnenbrille und genießen Sie die Schönheit von Port d'Andratx und der wundervollen Insel Mallorca.