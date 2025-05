Wetterbericht: Erfrischende Temperaturen und heitere Sonnenstrahlen für Santanyí, 21 Mai 2025

Wer am heutigen Tage den 21. Mai 2025 in Santanyí auf Mallorca verbringt, kann sich auf erfrischende Temperaturen und einige wenige verlässliche Wolken freuen. Der Tag beginnt und endet wie gewohnt im milden Klima der Baleareninsel. Es wird ein ideales Wetter für den Genuss der natürlichen Schönheiten dieser malerischen Stadt erwartet. Egal, ob Sie auf dem Marktplatz flanieren, die wunderschönen Strände besuchen oder an einer der vielen Outdoor-Aktivitäten teilnehmen - das Wetter wird wie immer Heiterkeit und gute Stimmung erwecken.

Temperaturrendezvous: Von 16,72 bis 22,83 Grad Celsius Heute in Santanyí kann man eine minimale Temperatur von 16,72 Grad Celsius und eine maximale Temperatur von 22,83 Grad Celsius erwarten. Der Tag beginnt mit milden 17,12 Grad Celsius am Morgen, eine angenehme Aufwärmung wird am Tag auf 22,29 Grad Celsius steigen. Am Nachmittag wird es kaum abkühlen, mit angenehmen 21,25 Grad Celsius, und in der Nacht erwartet Sie eine sanfte Brise mit einer Temperatur von 18,1 Grad Celsius. Das thermische Gefühl: eine angenehme Kühle Das thermische Gefühl liegt heute morgens bei 16,69ºC, tagsüber bei 21,98ºC, nachmittags bei 20,92ºC und nachts bei 17,98ºC. Trotz der allgegenwärtigen Sonne ist das Wetter angenehm und erfrischend, perfekt, um die wunderschöne Umgebung von Santanyí zu genießen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine klare Bucht Ruhige Winde erwartet Sie heute mit einer Geschwindigkeit von 6,54 m/s in Richtung 212º und Böen von 5,41 m/s. Der Atmosphärendruck ist stabil bei 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 54%. Ein paar, kaum bemerkbare Wolken mit 16% Wolkendecke und 0% Regenwahrscheinlichkeit machen den Tag fantastisch, um draußen zu sein und die Sonne zu genießen.