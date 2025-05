Wetterprognose für Santa Ponsa, Mallorca - 21. Mai 2025

Herzlich Willkommen zu unserer Wettervorhersage für Santa Ponsa am heutigen 21. Mai 2025. Es erwartet uns ein mäßig bewölkter Tag in diesem malerischen Teil von Mallorca, perfekt für all jene, die gerne die milden Frühlingstage unter einer friedlichen Wolkendecke genießen.

Flaute bei den Temperaturen auf der Sonneninsel

Der Tag startet mit einem recht milden 18.04ºC am Morgen und erreicht seinen Höhepunkt mit angenehmen 22.24ºC am Mittag. Auch am Nachmittag bleibt es mit 21.68ºC immer noch ausgesprochen mild, bevor die Temperatur abends auf gemütliche 18.53ºC abfällt. Die Höchsttemperatur des Tages liegt bei 22.38ºC und die Minimaltemperatur bei 17.85ºC.

Thermische Gefühle - mehr als nur Zahlen

Darüber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass das tatsächliche Wärmeempfinden morgens auf 17.83ºC sinkt, was darauf hinweist, dass es etwas kühler sein könnte als die tatsächlichen Temperaturen vermuten lassen. Am Tag klettert das thermische Empfinden auf 21.8ºC und hält sich mit 21.16ºC am Nachmittag fast konstant, bevor es nachts auf 18.42ºC absinkt.

Atmosphärische Bedingungen und Wind in Santa Ponsa

Was die atmosphärischen Bedingungen betrifft, so rechnen wir mit einem atmosphärischen Druck von 1019 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 49%. Das ist ein recht erfrischender und klarer Tag für einen erholsamen Ausflug zum Strand oder durch die alten Gassen von Santa Ponsa. Passen Sie jedoch auf den Wind auf: Er wird mit einer Geschwindigkeit von 4.39m/s aus Richtung 309º wehen und könnte Böen von bis zu 4.06m/s haben. Die heutige Vorhersage endet mit einer Wolkendecke von 26% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Es sieht so aus, als ob uns heute ein trockener und teilweise bewölkter Tag bevorsteht. Insgesamt scheint es ein idealer Tag für all jene zu sein, die sowohl die Sonne als auch den Schatten genießen möchten. Vielleicht der perfekte Moment für einen Spaziergang entlang des schönen Strandes von Santa Ponsa! Bleiben Sie sicher und genießen Sie das hervorragende mallorquinische Wetter.