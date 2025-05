Wetterbericht für Cala Rajada am 21. Mai 2025: Klarer Himmel und milde Temperaturen

Die Wetterprognose für Cala Rajada, eine idyllische Enklave auf der spanischen Insel Mallorca, deutet auf einen Tag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen hin. Ein wahrhaft zauberhafter Tag erwartet die Bewohner und Besucher von Cala Rajada im Mai, der perfekte Monat, um die Natur zu genießen und sich in der friedlichen Atmosphäre des Ortes zu entspannen.

Temperaturen im Laufe des Tages

Die Temperaturen in Cala Rajada weisen im Durchschnitt ein mildes Klima auf. Die Tageshöchsttemperaturen werden bei angenehmen 21.38°C liegen, während die Mindesttemperaturen auf 17.35°C sinken werden. Besonders am Morgen, mit erwarteten 17.55°C, sowie am Tag und am Nachmittag, mit prognostizierten 20.65°C bzw. 20.26°C, können Einwohner und Gäste ein außergewöhnlich gemächliches Wetter genießen. Und auch die Nacht bleibt mild, mit Temperaturen um die 18.26°C.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Das thermische Empfinden, ein Indikator, der neben der Temperatur selbst auch Wind und Feuchtigkeit berücksichtigt, zeigt uns ein gehobenes Wohlbefinden. Morgens fühlt es sich an wie 17.11°C und im Laufe des Tages wird es sich wie rund 20.44°C anfühlen. Am Nachmittag werden wir uns bei gefühlten 19.93°C weiterhin wohl fühlen, während die Nacht uns ein Gefühl von angenehmen 17.89°C bescheren wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Hinsichtlich der anderen Wetterbedingungen erwarten wir einen atmosphärischen Druck von 1018 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 64%.Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.66m/s aus Richtung 231° und wird in Böen bis zu 5.63m/s erreichen. Eine fast klare Wolkendecke von nur 4% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0 komplettieren diesen idealen Tag in Cala Rajada.