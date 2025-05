Wettervorhersage für Sóller, 22. Mai 2025: Eine kühle und regnerische Periode steht bevor

Wenn Sie am 22. Mai 2025 in Sóller, einem charmanten Örtchen auf der idyllischen Insel Mallorca, unterwegs sind, sollten Sie sicherlich einen Regenschirm bei sich haben. Die Wetterprognose für diesen Tag verspricht einen mäßigen Regen und damit einhergehend sinkende Temperaturen. Unser heutiger Artikel konzentriert sich nur auf die Wettervorhersage, dabei nehmen wir die Details wie Temperaturen, gefühlte Temperaturen, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind unter die Lupe.

Alle Augen auf das Thermometer: Temperaturen im Überblick

Die voraussichtlichen Temperaturen in Sóller am 22. Mai variieren zwischen einem Minimum von 13.76ºC und einem Maximum von 19.14ºC. Der Morgen beginnt etwas milder mit erwarteten 17.01ºC, während der Tag auf kühle 14.68ºC absinken könnte. Der Nachmittag erwärmt sich wieder etwas auf 17.7ºC, bevor die Nacht mit 13.9ºC kühler wird.

Gefühlte Temperaturen: Der subjektive Kältefaktor

Aber sprechen wir nicht nur über die realen Temperaturen, sondern auch über die gefühlten Temperaturen, die uns oft mehr über unseren Komfort verraten. In den Morgenstunden fühlt es sich in Sóller an wie eine angenehme 16.41ºC. Tagsüber könnte sich das Wetter mit einer gefühlten Temperatur von nur 14.55ºC als etwas kühler anfühlen. Der Nachmittag bringt gefühlte 17.35ºC, und in der Nacht sinkt die gefühlte Temperatur auf 13.64ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Jedes Detail zählt

Alle weiteren Wetterdetails spielen ebenfalls eine wichtige Rolle an diesem regnerischen Tag. Der Atmosphärendruck liegt bei 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt satte 90%. Das bedeutet, dass wir eine hohe Wahrscheinlichkeit für Regen haben, tatsächlich sogar 100%. Der Wind weht aus Richtung 336º mit einer Geschwindigkeit von 5.21m/s und kann in Böen sogar 5.31m/s erreichen. Trübung haben wir 100% - also voraussichtlich keine Sonne zu sehen.

Alles in allem verspricht der 22. Mai 2025 in Sóller, Mallorca, ein kühler und regnerischer Tag zu werden. Denken Sie an Ihren Regenschirm und passen Sie Ihre Pläne, wenn möglich, dem Wetter an. Bleiben Sie trocken und halten Sie sich an unsere Wetterupdates fest. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen einen Überblick über die Wetterbedingungen geben konnten.