Wetterbericht Alcúdia, 22. Mai 2025: Mäßiger Regen und kühle Temperaturen

Ein wolkenverhangener Himmel wird Alcúdia am 22. Mai 2025 überziehen, während die Inselbewohner einen Tag mit mäßigem Regen und kühleren Temperaturen erleben. Laut dem Wetterbericht wird die Insel von 100% Wolkendecke und einer gleichhohen Regenwahrscheinlichkeit dominiert. Die prognostizierten Temperaturen schwanken zwischen erfrischenden 15,4 Grad Celsius und einer Höchsttemperatur von 20,02 Grad Celsius. Umfassend von morgendlichen, über tagsüber, bis hin zu abendlichen und nächtlichen Bedingungen, hier ist alles, was Sie über das Wetter in Alcúdia wissen müssen.

Temperaturen durch den Tag Zum Sonnenaufgang können wir eine Temperatur von erwarteten 18,56ºC feststellen, die am Tag etwas auf 16,34ºC abkühlen wird. Der Nachmittag bringt eine weitere leichte Abkühlung mit sich, belaufend auf 15,85ºC, gefolgt von einem leichten Anstieg in der Nacht auf süßliche 16,55ºC. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen für den anstehenden Tag gestalten sich folgendermaßen: Morgens werden wir eine gefühlte Temperatur von 18,22ºC erfahren, tagsüber eine von 16,25ºC und nachmittags werden wir eine gefühlte Temperatur von 15,53ºC wahrnehmen. Der abendliche Sprung auf eine gefühlte Temperatur von 16,25ºC bietet eine erfrischende Pause von dem kühlen Tag. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Meteorologen erwarten einen atmosphärischen Druck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 85%. Mit solch hoher Luftfeuchtigkeit und mäßigem Regen ist es ratsam, die Regenschirme griffbereit zu halten. Der Wind wird übrigens mit einer Geschwindigkeit von 9,64 m/s aus Richtung 326º wehen und Windböen von bis zu 8,67 m/s sind zu erwarten. Also, Alcúdia, macht euch bereit für einen verregneten Tag. Verlieren Sie jedoch nicht den Mut, denn nach dem Regen kommt der Regenbogen - oder in unserem Fall: das perfekte Wetter, um drinnen zu bleiben und eine Tasse heiße Schokolade zu genießen.