Wetterbericht für Cala Millor am 22. Mai 2025

Erfrischende Temperatur mit einem mäßigen Regenschauer erwartet uns in Cala Millor am 22. Mai 2025. Ein spritziger Tag bietet Gelegenheit zur Anpassung der Kleiderordnung. Die Insel wird von minimalem Temperatur von 14.89°C und maximal bis zu 19.58°C überdeckt. Obwohl Wolken sich um 97% der Himmelsfläche strecken, kann mit Sicherheit gesagt werden, dass die Regenwahrscheinlichkeit bei 100% liegt.

Ein Blick auf die Temperaturentwicklung

Wir starten den Tag mit einer gemessenen Morgenlufttemperatur von 17.3°C. Der Wärmewert reguliert sich zu Tageszeiten, voraussichtlich sind wir bei 16.88°C. Gerade recht zum Abkühlen nimmt die Hitze am Nachmittag noch weiter ab und wir landen bei milden 15.6°C. Zum Glück bleibt die Frische am Abend erhalten, mit Nachttemperaturen von 16.65°C.

Gefühlte Temperaturen in Cala Millor am 22. Mai

In Bezug auf die thermischen Gefühle kann ein Unterschied bemerkt werden. Am Morgen wird eine thermische Empfindung von 16.91°C erwartet, die tagsüber auf 16.69°C abfällt. Am Nachmittag fühlt sich die Atmosphäre weiter entspannt an, mit Werten um die 15.25°C. Die Nacht bringt einen leichten Anstieg auf 16.25°C.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind für den 22. Mai

Der atmosphärische Druck für den Tag liegt bei 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 79%. Dies trägt zu dem erfrischenden klimatischen Ambiente bei. Der Wind gibt noch mehr Leichtigkeit, mit einer Geschwindigkeit von 11.19m/s in Richtung 340º und Windböen von 10.3m/s. Ein mäßiger Regenschauer, Vollrausch von Wolken und gemäßigten Wind - das Wetter in Cala Millor am 22. Mai 2025 ist perfekt zum Innehalten und Genießen.