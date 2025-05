Wetterprognose Port d'Andratx: Leichter Regen begleitet das mediterrane Klima am 22. Mai 2025

In der malerischen Hafenstadt Port d'Andratx erwartet uns an diesem 22. Mai ein Wetter, das sich ganz natürlich in das gewohnte Bild der Balearen einfügt. Die Prognosen variieren dabei zwischen kühlen 16.49ºC am Morgen und einer Maximale Temperatur von 19.99ºC. Trotz der leicht regnerischen Feldecke von 99%, die uns heute überrascht, bleibt das Thermometer in einem angenehmen Bereich, während der Wind mit seinen Böen von bis zu 10.43m/s die Luft frisch hält.

Temperaturen: Ein wachsames Auge auf dem Thermometer Der Tag in Port d'Andratx beginnt mit erwarteten 19.28ºC in der Früh, ein klares Zeichen dafür, dass die mallorquinische Sonne ihre Rolle spielt. Doch die Temperaturen sinken etwas zu Tagesmitte auf 16.79ºC ab, bevor sie gegen Nachmittag wieder auf 19.7ºC ansteigen. Wenn die Dunkelheit hereinbricht, können wir mit einer Mindesttemperatur von 16.53ºC rechnen. Das thermische Gefühl: So fühlt sich der Tag an Was das thermische Gefühl angeht, so wird es morgens leicht unter der tatsächlichen Temperatur liegen, mit einem erwarteten Wert von 19.2ºC. Tagsüber ist ein weiterer Rückgang auf 16.59ºC zu erwarten. Der Nachmittag ähnelt dem Morgen mit 19.21ºC und in der Nacht wird es etwas kühler fühlen mit 16.3ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere Wetterelemente im Blick Die elementaren Wetterfaktoren spielen harmonisch zusammen: Ein angenehmer atmosphärischer Druck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 79% sorgen für ein typisch feuchtes Mittelmeerklima. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 9.58m/s aus Richtung 359º und Böen können Spitzen von 10.43m/s erreichen. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 32%, ein leichter Regen, der die wunderbare Natur von Mallorca belebt und ihrer Landschaft den typischen mediterranen Charme verleiht.