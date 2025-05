Wetter in Santanyí am 22. Mai 2025 - Leichter Regen erwartet

Guten Tag liebe Bürger von Santanyí! Es sieht so aus, als ob wir am Freitag, den 22. Mai 2025, ein wenig Nass von oben bekommen. Die Wetterprognose für den Tag lautet "Leichter Regen". Wir wollen uns also besser auf ein wenig Feuchtigkeit einstellen. Das Wetter könnte jedoch etwas wechselhaft sein, und wir sollten mit Temperaturen zwischen 16.08ºC und 22.12ºC rechnen.

Tagesüberblick der Temperaturen

Insbesondere wird erwartet, dass die Temperaturen im Tagesverlauf zwischen verschiedenen Werten schwanken werden. Am frühen Morgen liegt die Temperatur bei gemäßigten 17.84°C. Sie erreicht um die Mittagszeit mit 20.12°C ihren Höhepunkt und fällt am Nachmittag auf 16.08°C ab. Im Laufe der Nacht erwarten wir eine Temperatur von 16.28°C.

Gefühlte Temperaturen – Der Thermische Einblick

Auch wenn die Temperaturen von Bedeutung sind, so spielt doch das, was wir auf der Haut fühlen, ebenso eine wichtige Rolle. Morgens werden wir etwa 17.64°C spüren, und zur Mittagszeit fühlt es sich dann wie 19.88°C an. Am Nachmittag kühlt es sich auf gefühlte 15.86°C ab und zum späteren Abend hin werden wir Temperaturen um 16.03°C wahrnehmen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Details, die sich bemerkbar machen

Nicht zu vergessen sind natürlich auch die anderen Wetterfaktoren. Der atmosphärische Druck in Santanyí wird bei 1015 hPa liegen. Was die Luftfeuchtigkeit betrifft, so können wir mit rund 65% rechnen. Für die Windliebhaber unter uns: Die Windgeschwindigkeit beträgt 8.01 m/s und kommt aus Richtung 22°. Man kann Böen von bis zu 8.15 m/s erwarten.

Insgesamt kann man von einer bewölkten Wetterlage sprechen, da die Wolkendecke etwa 99% beträgt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es auch wirklich zum Regen kommt, liegt bei 38%. Vergessen Sie also nicht, Ihren Regenschirm bereitzuhalten, wenn Sie das Haus verlassen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag, egal welches Wetter uns auch erwartet!