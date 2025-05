Wetterbericht für Santa Ponsa, Mallorca – 22. Mai 2025

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, in Santa Ponsa zeigt sich das Mai-Wetter wie eine ambitionierte Diva: Leichter Regen kündigt seinen Auftritt an, während sich die Temperaturen zwischen 15,51ºC und 20,39ºC bewegen.

Temperaturkurve des Tages

Der Tag startet bei erfrischenden 18,33ºC am Morgen, nur um sich mittags auf 17,56ºC abzukühlen. Am Nachmittag genießen wir mit 19,45ºC die Höchsttemperatur des Tages, während das Thermometer in der Nacht auf 15.51ºC abfällt. Eine wahre Achterbahnfahrt der Temperaturschwankungen kostet Santa Ponsa aus.

Gefühlte Temperaturen: Das Thermometer lügt

Aber wie wir alle wissen, kann sich das Wetter manchmal anders anfühlen als es aussieht. Morgens können wir mit einem thermischen Gefühl von 18,1ºC rechnen, während es sich zur Mittagszeit bei 17,28ºC ein wenig kühler anfühlt. Am Nachmittag wird es wieder angenehmer bei 19,04ºC und am Abend fühlt sich die Luft bei 15,26ºC deutlich kühler an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und mehr

Der Atmosphärendruck hält sich konstant bei 1,016 hPa. Das ist ein guter Wert und verspricht stabile Wetterbedingungen. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 73% ist das Haarstyling allerdings gefährdet. Windliebhaber kommen heute auf ihre Kosten. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7,54m/s aus Richtung 352º und Windböen erreichen sogar 9,25m/s. Bei einer Wolkendecke von 100% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 33% ist es ratsam den Regenschirm griffbereit zu haben.