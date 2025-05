Das Wetter in Cala Rajada am 22. Mai - Feuchte Temperaturen und mäßiger Regen

Die Perle Mallorcas, Cala Rajada, beginnt den Tag mit wolkigem Himmel und mäßigem Regen. Wetterliebhaber dürfen sich auf umfangreiche Änderungen in der Atmosphäre freuen. Bedeckter Himmel, Prozentwerte, die eine Regenwahrscheinlichkeit von 100 anzeigen gegen, zeichnen ein Bild von Cala Rajada, welches sich am 22. Mai 2025 besonders an Regenliebhaber richtet.

Die Temperaturen im Detail

Die Temperaturen starten bereits morgens mit erwarteten 18,05℃ und erreichen durch den Tag hinweg ein Maximum von 19,3℃. Selbst in der Nacht bleibt das Thermometer mit 17,16℃ in milden Regionen. Es ist zu betonen, dass die minimale Temperatur des Tages bei 15,03℃ liegt, die vor allem am Nachmittag erreicht wird. Ein eher gemäßigter 22. Mai in Cala Rajada.

Das Thermometer fühlt sich anders an

Doch die gefühlten Temperaturen weichen etwas von den tatsächlichen Werten ab. So wird morgens eine gefühlte Temperatur von 17,74℃ erwartet. Tagsüber beträgt das Thermometergefühl 16,97℃, am Nachmittag sinkt es auf 15,73℃ und die Nacht wird mit 16,76℃ gefühlt leicht wärmer als die tatsächliche Temperatur.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Luft in Cala Rajada zeigt sich an diesem Tag mit einer Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 81. Der Wind, mit einer Geschwindigkeit von 10,25m/s in Richtung 335º und Böen von 9,63 m/s, wird kühle Luftströme durch die Straßen von Cala Rajada wehen lassen. Sicherlich ein guter Tag, um mit offenem Fenster zu schlafen und die frische Luft zu genießen.