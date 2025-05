Erst kommt der Regen, dann der Sommer: So wird das Mallorca-Wetter am Wochenende

Das Wetter auf Mallorca ist schon seit einige Zeit eher unbeständig und der Sommer hat nur zaghaft begonnen. Auch für die kommenden Tage hat der spanische Wetterdienst, Aemet, neue Schauer angekündigt. Nahezu auf der gesamten Insel soll es nass werden, aber auch gute Nachrichten gibt es in den Wetteraussichten. Denn ab Sonntag wird sich die Lage stabilisieren – dann wird es oftmals freundlich mit viel Sonnenschein und fast schon sommerlichen Werten.

Am Mittwoch sind auf der Insel bereits 29 Grad an der Balearen-Uni gemessen worden. Auch am Donnerstag ist es weiterhin mild: Die Tageshöchstwerte erreichen 26 Grad in Palma de Mallorca, 25 Grad in Llucmajor und 23 Grad in Alcúdia. Ab dem Mittag wird es laut Aemet aber immer mehr zuziehen, die Wolken am Himmel verdichten sich und es wird vor allem im Südwesten, in der Inselmitte sowie im Osten regnen. Am ehesten wird es im Norden trocken bleiben. Dazu kommt ein flotter Ostwind.

Auch am Freitag und Samstag Regen

Am Freitag und Samstag werden die Temperaturen minimal zurückgehen. Vorhergesagt sind Topwerte um 24 Grad. Am Freitagnachmittag sowie Samstag über den ganzen Tag verteilt kann es immer wieder Schauer geben. Gewitter oder Stürme sind aber nicht angekündigt, für Mallorca ist auch keine Wetterwarnung herausgegeben worden. Ein frischer Wind kommt stellenweise von Norden her auf.

Ab Sonntag soll sich die Wetterlage auf Mallorca wieder ein wenig stabilisieren. Dann scheint meistens die Sonne, nur wenige Wolken werden am Himmel treiben und dazu gibt es folgende Temperaturen: 26 Grad in Inca, 25 Grad in Campos sowie Alcúdia, 24 Grad in Palma de Mallorca und Llucmajor. Einem Strandtag steht damit nichts im Wege, die aktuellen Wassertemperaturen im Baleren-Meer sind auch schon spürbar wärmer geworden. 21,6 Grad sind es aktuell vor Andratx.

Ab Montag: Sommer!

Mit Beginn der neuen Woche wird das Wetter auf der Insel weiter sommerlich und freundlich bleiben. Dann solle es sogar noch ein wenig wärmer werden. Bis zu 27 Grad sind unter anderem im Südwesten Mallorcas vorhergesagt.