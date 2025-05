Das Wetter in Palma de Mallorca am 23. Mai 2025

Willkommen zu unserer täglichen Wettervorhersage für Palma de Mallorca, der Hauptstadt des wunderschönen Urlaubsziels, Mallorca. Der 23. Mai 2025 verspricht ein Tag unter den Wolken zu werden, die unsere geliebte Sonneninsel mit einer sanften Kühle bedecken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen erfrischenden 14.69ºC in den frühen Morgenstunden und einem angenehmen 22.8ºC am Tage. Trotz der Wolkendecke bietet sich so eine ideale Kulisse für eine entspannte Wanderung oder einen gemütlichen Stadtbummel.

Temperaturschau im Überblick Sie starten den Tag mit einer morgendlichen Temperatur von 15.36ºC. Mit dem Fortschreiten des Tages steigt das Quecksilber auf eine angenehme 22.18ºC, ehe es am Nachmittag auf 20.05ºC abkühlt. Schließlich setzt mit der Dämmerung eine nächtliche Erfrischung ein, mit Temperaturen um die 16.54ºC. So bleibt das Wetter auf Mallorca stets in der komfortablen Zone, das für fast alle Aktivitäten unter freiem Himmel ideal ist. Gefühlte Temperaturen Das Wetter auf Mallorca ist jedoch nicht nur eine Frage von Zahlen. Das gefühlte Klima ist genauso wichtig für das Wohlbefinden. Am Morgen fühlt es sich mit 14.78ºC etwas kühler an, wärmt sich aber im Laufe des Tages auf 21.65ºC auf. Am Nachmittag ähnelt das Thermometer mit 19.6ºC einem perfekten Frühlingstag, wohingegen es nach Sonnenuntergang auf einladende 16.21ºC abkühlt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Wer das Wetter von seiner wissenschaftlichen Seite betrachtet, wird erfreut sein zu hören, dass der atmosphärische Druck bei stabilen 1015 hPa liegt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 46%, sodass ein Gefühl der Frische in der Luft liegt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.46 m/s aus Richtung 76º und kann in Böen auf 5.04 m/s ansteigen. Eine angenehme Brise, die unter der Wolkendecke von 94% für Abkühlung sorgt. Doch Vorsicht, die Regenwahrscheinlichkeit schlägt mit 27% zu Buche.