Das Wetter in Sóller am 23. Mai 2025: Erfrischender leichter Regen erwartet

Ein frischer Tag mit feuchten Momenten erwartet die Bewohner und Besucher der charmanten Stadt Sóller auf Mallorca. Die Prognose für den 23. Mai 2025 verspricht uns leichtem Regen, der uns eine wohlverdiente Abkühlung nach den vorangegangenen sonnigen Tagen bietet. Die Temperaturen bleiben dabei moderat und angenehm, jedoch ist stets mit einem leichten Regen zu rechnen. Die wunderschöne Landschaft Sóllers wird in einem ganz besonderen Licht erstrahlen, ein Anblick, der Naturfreunden und Fotografen gleichermaßen begehrt ist.

Temperatur: Erfrischender Vorstoß in den Spätfrühling

Mit Temperaturschwankungen zwischen einer kühlen Mindesttemperatur von 13,98ºC und einer milden Höchsttemperatur von 20,43ºC bietet der Tag eine angenehme Abwechslung. Der Morgen beginnt mit moderaten 14,95ºC, die am Tag auf erfreuliche 20,4ºC steigen. Am Nachmittag mildert sich die Temperatur auf 18,44ºC und in der Nacht bleibt es mit 15,23ºC erfrischend mild.

Thermisches Gefühl: Ein Tag zum Wohlfühlen

Auch wenn das Quecksilber nicht drastisch steigt, liegt das tatsächliche thermische Gefühl häufig deutlich unter den tatsächlichen Werten. Morgens fühlen sich die 14,95ºC eher wie 14,41ºC an, am Tage bei 20,4ºC wie angenehme 19,93ºC. Am Nachmittag suggeriert uns das Körpergefühl 18,01ºC bei tatsächlichen 18,44ºC und nachts entsprechen die 15,23ºC tatsächlich gefühlten 14,95ºC.

Atmosphärische Bedingungen: Sanfter Wind und leichte Luftfeuchtigkeit

Das Wetter an diesem Tag wird durch eine stabile Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 55% bestimmt. Der Wind weht leicht mit 3,75m/s aus Richtung 354º und bietet uns kühlende Böen von bis zu 3,33m/s. Eine Wolkendecke bedeckt 88% des Himmels und eine Regenwahrscheinlichkeit von 25% wird uns eine erfrischende Abwechslung nach den trockeneren Vortagen bieten.