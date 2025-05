Leichter Regen und mildes Wetter in Alcúdia für den 23. Mai 2025

Zum Start in das Wochenende empfängt Alcúdia, eine der malerischsten Ortschaften auf Mallorca, seine Bewohner und Besucher mit einem leicht regnerischen Wetter. Angenehme Temperaturen, verbunden mit erfrischendem Niederschlag, zeichnen das Bild des Tages. Ideal sowohl für Innen- als auch Außenaktivitäten, wird diese Wolkendecke eine besondere Atmosphäre schaffen.

Temperaturverhältnisse

Die Temperaturen in Alcúdia werden innerhalb eines angenehmen Bereiches bleiben. Die minimale Temperatur wird bei etwa 15.36ºC liegen, während die maximale Temperatur 20.26ºC erreichen sollte. Morgens können die Einwohner mit einer Temperatur von ungefähr 16.37ºC rechnen, während sie sich auf bis zu 20.18ºC am Tag erhöhen. Am Nachmittag wird ein leichter Rückgang auf 19.53ºC erwartet, bevor die Temperatur in der Nacht wieder auf 17.42ºC sinkt.

Gefühlte Temperaturen

Trotz des leichten Regens sind die thermischen Empfindungen am 23. Mai deutlich mild. Morgens wird es sich etwas kühler mit einer gefühlten Temperatur von 15.84ºC anfühlen. Tagsüber wird es mit einer gefühlten Temperatur von 19.79ºC angenehm warm. Am Nachmittag fühlt es sich mit 19.21ºC noch komfortabel an, und auch die Nacht bleibt mit 17.07ºC mild.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt 1016 hPa, was auf ein gut ausgewogenes Wetter hinweist. Die relative Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 59% liegen, was für ein angenehmes Gefühl sorgt. Mit einem Wind von 5.85m/s aus einer Richtung von 345º und Böen von bis zu 6.44m/s wird es nicht nur frisch, sondern auch angenehm bleiben. Zusammen mit einer Wolkendecke von 73% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 37%, verspricht Alcúdia einen gemütlichen Tag. Genießen Sie ein gutes Buch, einen heißen Kaffee und den sanften Plätschern des Regens auf den Dächern der charmanten Alstadt von Alcúdia.