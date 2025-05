Leichte Regenschauer und milde Temperaturen in Cala Millor für den 23. Mai 2025

Wie schon die altbekannte Weisheit sagt, im Mai macht das Wetter, was es will. Heute, der 23. Mai 2025, wird in Cala Millor, einer malerischen Bucht auf der Sonneninsel Mallorca, nicht anders sein. Trotz der Vorhersage leichter Regenschauer bleibt das Thermometer angenehm mit Temperaturen zwischen 14.54ºC und 19.71ºC. Wir sagen Ihnen, was Sie bei Ihrem Aufenthalt erwartet und wie Sie optimal auf das Wetter vorbereitet sind.

Temperaturen im Tagesverlauf

Für diejenigen die das sanfte Erwachen der Natur lieben, ist der Morgen mit 15.98ºC angenehm für eine Frühtour. Tagsüber zeigt das Thermometer höchste 19.44ºC an und bietet eine ideale Grundlage, um die Insel zu erkunden. Der Nachmittag ist mit 18.5ºC immer noch einladend, während die Temperaturen in der Nacht auf 17.11ºC sinken - genau die richtige Zeit, um die mallorquinische Küche in einem der zahlreichen Lokale zu genießen!

Das Gefühl der Temperaturen

Obwohl die Lufttemperaturen oft aussagekräftig sind, zählt doch tatsächlich, wie wir sie empfinden. Am heutigen Morgen fühlen sich die 15.98ºC wie gemütliche 15.41ºC an und während des Tages empfinden Sie die 19.44ºC eher wie angenehme 18.95ºC. Am Nachmittag mit gefühlten 17.95ºC, können Sie das wunderbare mallorquinische Leben in vollen Zügen genießen. Und die Nacht? Die wirkt mit einem gefühlten Wert von 16.68ºC noch einladender!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Und was bringt der Himmel für uns mit? Der Atmosphärendruck liegt bei 1016 hPa, hiermit können wir ein stabiles Wettergeschehen für Cala Millor vorhersagen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 58 Prozent, genug um die Natur in voller Pracht erstrahlen zu lassen, nicht jedoch um Sie beim Spaziergang zu beeinträchtigen. Und der Wind? Mit einer Geschwindigkeit von 7.49m/s zeigt er sich von seiner sanften Seite, nur vereinzelte Böen erreichen bis zu 8.34m/s. Die Winde wehen dabei von Nordost mit einer Ausrichtung von 1 Grad. Insgesamt bietet uns der heutige Tag ein ideal abgestimmtes Wettergeschehen. Die angenehmen Temperaturen und die vorausgesagten Regenschauer lassen uns das malerische Mallorca von einer etwas anderen Seite betrachten. Es bleibt also spannend, bleiben Sie stets informiert und lassen Sie sich auf dieser wunderschönen Insel überraschten!