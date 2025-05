Wetterbericht für den 23.05.2025: Leichter Regen erwartet in Port d'Andratx, Mallorca

Hallo liebe Besucher! Bei uns erhaltet Ihr die aktuellsten Wetterprognosen für unterschiedliche Orte und diesmal haben wir für Euch die Wetteraussichten für den 23. Mai 2025 in Port d'Andratx, auf unserer wunderschönen Insel Mallorca. Ein leichter Regen ist vorhergesagt, was die frische Brise aus dem Nordwesten begleiten wird.

Temperaturen: Vom kühlen Morgen bis zum gemäßigten Abend

Beginnen wir mit den Temperaturen: Etwas kühl wird es morgens sein, mit erwarteten 17.19ºC. Im Laufe des Tages wird das Thermometer höchstwahrscheinlich auf bis zu 19.79ºC steigen, was im Wesentlichen die maximale Temperatur für den Tag darstellt. Am Nachmittag wird es bei ungefähr 19.38ºC bleiben und in der Nacht auf 18.43ºC fallen. Die Mindesttemperatur für den gesamten Tag liegt bei 16.73ºC.

Gefühlte Temperaturen: Ein mildes Gefühl den ganzen Tag

Obwohl das Wetter eher feucht sein wird, bieten die gefühlten Temperaturen den ganzen Tag über ein mildes Gefühl. Morgens fühlt es sich an wie 16.77ºC. Der Höhepunkt wird tagsüber erreicht, wenn das Thermometer gefühlte 19.39ºC anzeigen wird. Am Nachmittag werden wir uns bei gefühlten 19.07ºC wohlfühlen, und die Nacht wird ruhig mit gefühlten Temperaturen um die 18.16ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein typischer Frühlingstag auf Mallorca

Zusätzlich zu den Temperaturen spielen auch andere Faktoren eine wesentliche Rolle, darunter der atmosphärische Druck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit. Der voraussichtliche atmosphärische Druck für diesen Tag beträgt 1016 hPa. Die Luftfeuchtigkeit wird etwa bei 60% liegen, was für diese Jahreszeit recht normal ist. Der Wind wird voraussichtlich eine Geschwindigkeit von 6.99m/s erreichen und aus Richtung 339º wehen. Gelegentlich kann es zu Windböen von bis zu 7.47m/s kommen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 83%, also vergesst nicht, Eure Regenschirme mitzubringen! Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 23. Mai in Port d’Andratx ein typischer Frühlingstag auf Mallorca sein wird - ein bisschen Regen, eine frische Brise und angenehme Temperaturen. Bleiben Sie informiert und passen Sie auf sich auf!