Wettervorhersage für Santanyí, den 23. Mai 2025

Guten Morgen liebe Leser! Willkommen zur heutigen Wettervorhersage für das malerische Santanyí auf der bezaubernden Insel Mallorca. Es verspricht ein Tag mit wechselnder Bewölkung zu werden. Falls Sie vorhaben, den wunderschönen Tag im Freien zu verbringen, haben wir hier die genauen Daten für Sie.

Temperaturen im Laufe des Tages

Vielleicht haben Sie schon einen Blick aus dem Fenster geworfen und sind friedlich von der frischen Morgentemperatur von etwa 16.66ºC empfangen worden. Mit einem stetigen Anstieg erwarten wir im Laufe des Tages eine maximale Temperatur von 21.66ºC. Packen Sie also Ihre Sonnenbrille ein, denn es wird richtig schön! Ab dem Nachmittag können wir ein sanftes Absinken auf rund 19.7ºC fürchten. Wir empfehlen Ihnen, einen leichten pullover für die nächtliche Temperatur von 17.37 ºC parat zu haben.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Aber lassen Sie uns nicht nur über die tatsächlichen Temperaturen sprechen, sondern auch über die gefühlten Temperaturen. Am Morgen wird es sich wie angenehme 16.18ºC anfühlen. Wenn die Sonne am Himmel steigt wird das Quecksilber auf gefühlte 20.2ºC klettern! Am Nachmittag wird es sich eher wie 19.08ºC anfühlen, und wenn der Abend hereinfällt, können wir mit einem gefühlten 16.83ºC rechnen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck für heute wird sich um die 1016 hPa halten und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 51%. Genau die richtige Kombination für ein gutes Wettererlebnis in Santanyí! Hinsichtlich des Windes können wir eine Geschwindigkeit von 7.42m/s aus 58º Richtung erwarten und Böen, die nicht viel abweichen mit 7.28m/s. Nicht gerade ein Tag zum Drachensteigen lassen, aber genug um eine sanfte Brise zu spüren.

Als zusätzlichen Tipp möchten wir Sie informieren, dass die Wolkendecke heute bei 100% liegen wird und die Regenwahrscheinlichkeit bei 9% liegt. Egal, was Sie heute vorhaben, es dürfte ein ziemlich guter Tag dafür werden. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag in Santanyí auf unserer geliebten Insel Mallorca!