Leichter Regen erwartet: Wetter in Santa Ponsa am 23 de Mai

Willkommen zu unserer Wettervorhersage für Santa Ponsa, Mallorca, am 23. Mai 2025. Wie wir alle wissen, kann das Wetter auf unserer geliebten Insel eine tägliche Überraschung sein. Und für heute ist "leichter Regen" die Überraschung des Tages. Besser packt die Regenschirme ein, denn die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 66%!

Ohne Zweifel, es wird ein ziemlich kühler Tag

Die Temperaturen für den Tag werden zwischen 15.19ºC mindestens und 20.78ºC maximal liegen. Am Morgen erwartet uns ein kühler Start in den Tag mit 16.22ºC, bevor das Thermometer mittags auf 20.68ºC ansteigt. Doch der Höhepunkt ist schnell erreicht und am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 19.86ºC, um schließlich nachts auf 17.39ºC abzukühlen.

Gefühlte Temperaturen: Ein kühler Tag liegt vor uns

Das thermische Gefühl für heute wird morgens 15.7ºC sein. Tagsüber wird es mit 20.21ºC etwas wärmer, bevor es am Nachmittag wieder auf 19.44ºC abkühlt. Die Nacht wird uns wieder kühleren Temperaturen von 17.09ºC bescheren. Ziehen sie also eine warme Jacke an, falls sie den Abend draußen verbringen möchten.

Außerdem: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 54%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.75m/s aus Richtung 333º. Aber seien Sie vorsichtig, denn Windböen können Geschwindigkeiten von bis zu 6.8m/s erreichen. Zusammen mit einer Wolkendecke von 99% haben wir heute definitiv wettertechnisch ein gemischtes Paket.

Trotz des regnerischen Wetters, hoffen wir, dass Sie Ihren Aufenthalt in Santa Ponsa genießen können. Denken Sie daran, immer das Beste aus dem Wetter zu machen. Ein regnerischer Tag auf Mallorca ist immer noch ein Tag auf Mallorca!