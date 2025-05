Wetterübersicht für Sóller am 24. Mai 2025

Auch wenn der Mai auf der schönen Insel Mallorca normalerweise sonnige Tage mit sich bringt, präsentiert sich Sóller heute mit mäßigem Regen. Doch lassen Sie sich von den Vorhersagen nicht die Laune verderben, denn auch bei dem erwarteten Wetter zeigt der Ort seinen ganz eigenen Charme.

Die Temperaturen im Überblick

Mit der Tiefsttemperatur des heutigen Tages bei angemessenen 14.7°C und der Höchsttemperatur nahe der 22°C-Marke, liegen wir in einem milden und überschaubaren Bereich. Der Tagesverlauf bietet verschiedene Temperaturen: der Morgen startet mit 15.08°C, über den Tag erwärmt es sich auf bis zu 20.85°C. Im Verlauf des Nachmittags sinkt die Temperatur leicht auf 19.77°C und beendet den Tag bei 16°C.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen, die die tatsächliche Wirkung des Wetters auf den menschlichen Körper beschreiben, bleiben heute recht konstant. Morgens lässt es sich bei einer gefühlten Temperatur von 14.86°C gemütlich mit einer Tasse Kaffee auf der Terrasse starten. Tagsüber klettert dieses Thermometer auf 20.64°C und gestaltet so einen angenehmen Tag. Der Nachmittag bringt eine gefühlte Temperatur von 19.42°C mit sich und die Nacht bleibt mit 15.98°C auf einer komfortablen Stufe.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auch die nüchternen Zahlen des Wetters spielen eine wichtige Rolle in der Vorhersage. Der Atmosphärendruck wird heute bei stabilen 1019 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 63%, was die Aussicht auf eine erfrischende Brise und einen angenehmen Tag bietet. Sprechen wir über den Wind, so können wir mit einer Geschwindigkeit von 3.26m/s in Richtung 294º und Böen von bis zu 3.88m/s rechnen. Die Wolkendecke wird bei 46% liegen und die Unvermeidliche Wahrheit ist, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt heute einen vollen 100%.