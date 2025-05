Wetterbericht für Alcúdia, Mallorca: 24. Mai 2025

Freunde des Wetters, wir blicken auf den 24. Mai 2025 in Alcúdia, Mallorca. Leider zeigt die Vorhersage für diesen Tag nichts von dem strahlenden Sonnenschein, den wir normalerweise auf unserer geliebten Sonneninsel erwarten würden. Stattdessen kündigt sich für heute unausweichlich ein leichter Regen an.

Die erwarteten Temperaturen

Sie fragen sich sicherlich, wie sich der Temperaturverlauf für diesen Tag gestaltet? Nun, der Morgen begrüßt uns mit milden 17,31ºC. Im Laufe des Tages erwärmt es sich ein wenig auf angenehme 19,85ºC, während der Nachmittag mit 19,46ºC ein wenig abkühlt. Und schließlich schließt der Tag mit einer nächtlichen Temperatur von 17,5ºC. Der Höhepunkt des Tages? Die maximal erwartete Temperatur von 20,37ºC, das Niedrigste, das wir erwarten, liegt bei 16,65ºC.

Aber wie fühlt sich das wirklich an?

Manchmal sehen die Zahlen auf dem Papier anders aus, als wie sie sich wirklich anfühlen, nicht wahr? Wir haben auch das für Sie berücksichtigt. Das thermische Gefühl, oder wie die Temperatur tatsächlich empfunden wird, liegt morgens bei 16,95ºC, steigt tagsüber auf 19,61ºC an und fällt nachmittags auf 19ºC zurück. Bei Nacht fühlt es sich schließlich an wie 17,26ºC.

Details zu Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Kommen wir nun zu den atmosphärischen Details. Der Atmosphärendruck für heute liegt bei 1019 hPa. Die Luftfeuchtigkeit verweilt bei moderaten 66%. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 5,79m/s in Richtung 32º und in Böen erreicht er sogar 5,63m/s. Es gibt eine beträchtliche Wolkendecke von 68%, und - kaum zu glauben - die Regenwahrscheinlichkeit für heute beträgt erstaunliche 99%. Also, denken Sie daran, Ihren Regenschirm mitzunehmen!

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 24. Mai 2025 in Alcúdia, Mallorca, ein etwas feuchter Tag werden könnte. Aber wie wir alle wissen, bringt jeder Regen auch seinen Regenbogen. Also, machen wir das Beste daraus und erfreuen uns an den sattgrünen Landschaften und den sauberen Straßen, die der Regen hinterlassen wird.