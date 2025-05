Wetterbericht Cala Millor: Leichter Regen, kühle Temperaturen und frischer Wind erwarten Sie

Liebe Leserinnen und Leser, wir blicken auf einen leicht regnerischen Tag in Cala Millor, Mallorca. Doch trotz der Tröpfchen bleibt die Schönheit der mallorquinischen Küstenlandschaft ungetrübt. Lassen Sie uns nun die heutigen Details prüfen.

Temperaturen: Vom kühlen Morgen bis zur milden Nacht

Einen klassischen Frühlingstag erwartet uns heute in Cala Millor. Die minimale Temperatur liegt bei 16.04°C und steigt auf maximale 19.67°C zum Tageshöhepunkt an. Erwarten Sie einen kühlen Start in den Tag mit morgendlichen 16.46°C, einem angenehmen 19.18°C zur Mittagszeit, gefolgt von einem leicht kühleren Nachmittag mit 18.78°C. Bereiten Sie sich auf eine angenehme 17.25°C in der abendlichen Stunde vor.

Wie es sich anfühlt: Thermisches Gefühl

Das thermische Gefühl ist ein Schlüsselelement, das uns hilft, den Tag entsprechend zu planen. Der Morgenspaziergang wird sich bei einem thermischen Gefühl von 16.09°C erfrischend anfühlen. Das Tagesmaximum erreicht mit 18.82°C einen angenehmen Stand, bevor es nachmittags auf 18.31°C leicht abkühlt. Schließlich wird eine Nachttemperatur von 16.88°C Ihre Abende kühl und komfortabel machen.

Atmosphärische Bedingungen: Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck hält sich bei 1019 hPa, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 64%, was einen leicht feuchten Tag verspricht. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6.54m/s aus der Richtung 19° wehen, mit Böen, die bis zu 7.89m/s erreichen können. Beachten Sie, dass es bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 73% und einer Wolkendecke von 62% höchstwahrscheinlich zu leichtem Regen kommen wird. Vergessen Sie also nicht, Ihren Schirm einzupacken.