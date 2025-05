Wettervorhersage in Santanyí: Leichter Regen und milde Temperaturen am 24. Mai 2025

Bereiten Sie sich auf einen Tag mit leichtem Regen und milden Temperaturen in Santanyí am 24. Mai 2025 vor. Die Maximale Temperatur wird angenehme 20.87ºC erreichen, während die Mindesttemperatur auf 15.49ºC sinken wird. Vom Morgen bis zum Abend werden wir eine leichte Temperaturschwankung erleben, was unseren Tag etwas erfrischender gestaltet.

Temperaturverlauf im Tagesablauf in Santanyí Beginnen wir mit den frühen Morgenstunden - wir werden einen milden Start in den Tag mit 15.62ºC haben. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf bis zu 20.53ºC an. Doch keine Sorge, beim Nachmittag ist eine leichte Abkühlung auf 18.87ºC zu erwarten, und in der Nacht wird sie weiter auf 17.2ºC absinken. Thermisches Gefühl im Laufe des Tages Zu jedem Zeitpunkt des Tages können wir ein ähnliches thermisches Gefühl erwarten. Mit 15.22ºC am Morgen, 20.05ºC bei Tag, 18.51ºC am Nachmittag und 16.83ºC nachts ist uns ein komfortabler Tag garantiert, unabhängig von der Uhrzeit. Druck, Feuchtigkeit und Windprognose Die Wetterbedingungen sind nicht nur auf die Temperaturen beschränkt. Auch der atmosphärische Druck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind sind zu berücksichtigen. Der atmosphärische Druck liegt bei etwa 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 54%. Wir können einen Wind von 5.21m/s, aus der Richtung eines Winkels von 284º erwarten, mit Böen, die bis zu 6.53m/s erreichen können. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 95% und einer Wolkendecke von 56%, können wir sagen, dass es ein leicht regnerischer Tag in Santanyí sein wird. Vergessen Sie also nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen!