Wetterbericht: Mäßiger Regen bringt kühle Temperaturen nach Santa Ponsa

Willkommen zurück bei unserer täglichen Wettervorhersage. Unsere Aufmerksamkeit gilt heute Santa Ponsa, ein beliebtes Urlaubsziel auf Mallorca. Heute sieht es nach einem gemäßigten Regentag aus - ein erfrischender Ausgleich zu dem sonst so warmen Klima dieser Region. Doch lassen Sie uns nun ins Detail gehen.

Temperaturüberblick – Eine angenehme Abkühlung

Heute werden die Temperaturen in Santa Ponsa voraussichtlich zwischen 16.62ºC und 21.17ºC liegen. Der Morgen empfängt uns mit 16.73ºC, während das Thermometer mittags auf 20.7ºC und im weiteren Tagesverlauf auf 20.82ºC klettern wird. Vergessen Sie aber nicht, dass es mit Einbruch der Dunkelheit etwas kühler wird, mit Temperaturen um die 18.07ºC.

Gefühlte Temperaturen – Ein warmer Regentag

Natürlich sind die tatsächlichen Temperaturen nicht das ganze Bild. Das gefühl auf der Haut kann manchmal abweichen. Heute Morgen können Sie mit einer gefühlten Temperatur von 16.57ºC rechnen. Am Tag wird es sich etwa wie 20.52ºC anfühlen und am Nachmittag wie 20.47ºC. Für die Nacht ist eine gefühlte Temperatur von 17.94ºC vorausgesagt. Packen Sie also eine Jacke ein, falls Sie einen Abendspaziergang planen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Ein Blick auf die atmosphärischen Bedingungen

Heute besteht eine Atmosphärendruck von rund 1019 hPa, während die Luftfeuchtigkeitsrate bei etwa 65% liegen wird. Also vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.5m/s aus Richtung 293º und erreicht in Böen eine Spitzenleistung von 6.92m/s. Die Wolken bedecken den Himmel zu etwa 41% und sorgen damit für einen eher grauen Himmel über Santa Ponsa.

Bleiben Sie also warm und gemütlich, genießen Sie das angenehme Plätschern des Regens und denken Sie daran: Nach jedem Regen kommt Sonnenschein!