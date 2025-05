Das Wetter am 24. Mai in Cala Rajada: Begrüßen Sie den Tag mit leichtem Regen!

Wie wir alle wissen, verfügt Cala Rajada dank seiner privilegierten Lage auf Mallorca über ein mildes und angenehmes Klima. Am 24. Mai erwartet uns jedoch ein Tag mit leichtem Regen, der uns einen Hauch Frische verleiht und die Natur unserer schönen Insel belebt. Mit einer hohen Regenwahrscheinlichkeit von 93% empfehlen wir Ihnen, Ihren Regenschirm griffbereit zu haben. Trotz des Regens bleiben die Temperaturen den ganzen Tag über mild und angenehm.

Über die Temperaturen

Auf unserer schönen Insel Mallorca beobachten wir ein mildes Thermometer, das uns angenehme Temperaturen für den ganzen Tag verspricht. Die erwarteten Minimaltemperaturen liegen bei 16.97ºC und erreichen in den wärmsten Stunden des Tages bis zu 19.19ºC. Am Morgen erwarten wir 17.8ºC, am Tag 18.68ºC, am Nachmittag 18.88ºC und in der Nacht 17.87ºC. Trotz des leichten Regens, der uns erfrischen wird, bleibt die Wärme bei uns.

Über die gefühlten Temperaturen

Wissen Sie, wie oft wir sagen "Heute fühlt es sich heißer/kälter an, als das Thermometer zeigt"? Das ist das thermische Gefühl, das wir alle bei unseren täglichen Aktivitäten berücksichtigen sollten. Bei leichtem Regen wird das Gefühl eine angenehme Frische sein. Morgens erwarten wir 17.49ºC , tagsüber 18.38ºC, nachmittags 18.44ºC und nachts 17.51ºC. So können wir das Wochenende genießen, das sich uns bietet, trotz der leichten Regenschauer, die uns über den Tag hinweg Polka tanzen lassen.

Über Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Und hier kommen die restlichen meteorologischen Daten, die uns interessieren. Wir haben einen atmosphärischen Druck von 1019 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 68%, die uns eine angenehme Feuchtigkeit während unseres Tages in Cala Rajada beschert. Die Brise wird uns mit einer Geschwindigkeit von 8.07m/s in Richtung 24º begrüßen und Böen von bis zu 8.56m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 59%, also lassen Sie sich von den Wolken nicht abschrecken und genießen Sie die wunderbaren Landschaften, die unsere geliebte Insel zu bieten hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es trotz der leichten Regenschauer ein wunderbarer Tag wird. Also machen Sie das Beste aus diesem Tag, genießen Sie das angenehme Wetter und das einzigartige Ambiente, das Cala Rajada bietet.