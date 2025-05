Erfrischender, klarer Himmel an der Perle des Mittelmeeres: Prognose für das Wetter in Palma am 25. Mai 2025

Bereiten Sie sich auf einen strahlend klaren Himmel vor, liebe Mallorquiner und Besucher! Das Wetter in Palma, der charmanten Hauptstadt Mallorcas, präsentiert sich am 25. Mai 2025 von seiner besten Seite. Wir erwarten keine Wolken am Himmel und null Prozent Regen - perfekte Bedingungen, um die natürliche Schönheit der Insel zu genießen.

Ausgeglichene Temperaturen - Frische Morgen und angenehme Tage Mit Minima von leichten 15.18ºC und Maxima bis zu warmen 22.82ºC, verspricht der Tag in Palma ein wahres Frühlingsvergnügen zu werden. Der Morgen begrüßt uns mit frischen 16.46ºC, ideal für einen frühen Strandspaziergang. Tagsüber klettert das Quecksilber auf bis zu 22.5ºC - ausgezeichnete Bedingungen für eine Stadttour. Der Nachmittag wird leicht kühler mit 21.51ºC, bevor die Temperaturen in der Nacht auf angenehme 17.88ºC sinken. Gefühlte Temperaturen - Komfort vom Morgen bis zur Nacht Mallorcas charakteristisches mediterranes Klima verspricht ein Wohlfühlerlebnis für alle Sinne. Die gefühlten Temperaturen werden morgens bei 16.35ºC liegen, ansteigen auf 22.29ºC am Tag, im Verlauf des Nachmittags auf 21.23ºC abfallen, und schließlich in der Nacht bei 17.73ºC enden. Damit sind die Bedingungen hervorragend geeignet, um den herrlichen Sonnenschein an den palmengesäumten Stränden oder in den belebten Stadtvierteln Palmas zu genießen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Frühlingshafte Leichtigkeit Frische Luft und leichte Brisen definieren die Atmosphäre dieses Tages. Ein atmosphärischer Druck von 1021 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 57 Prozent sorgen für ein frühlingshaftes Gefühl. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.78m/s aus der Richtung 224º und erreicht Böen von bis zu 5.18m/s. Damit bietet der Tag ideale Bedingungen für Liebhaber von Wassersportarten oder einfach nur für eine erfrischende Meeresbrise während eines entspannenden Strandaufenthalts. Genießen Sie also diesen wundervollen Tag unter dem klaren Himmel Palmas und lassen Sie sich von der natürlichen Schönheit Mallorcas verzaubern. Bleiben Sie mit uns, um weitere genaue und aktuelle Wettervorhersagen zu erhalten.