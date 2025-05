Brillanter, sonniger Tag erwartet in Sóller

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser! Bereiten Sie Ihre Sonnenbrillen und Sonnencremes vor, denn der 25. Mai in Sóller, Mallorca, wird mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen erstrahlen.

Temperaturschwankungen des Tages

Im Laufe des Tages sind deutliche Temperaturunterschiede zu erwarten. Bei Sonnenaufgang erwartet Sie eine kühle Mindesttemperatur von 14.49ºC. Mit dem Fortschreiten des Tages steigt die Temperatur auf eine angenehme 24.99ºC, eine teils warme Atmosphäre, ideal für Freizeitaktivitäten. Bei Beginn des Abends, spürt man eine erfrischende Kühle mit Temperaturen um die 23.05ºC und in der Nacht sinkt das Quecksilber auf 17.53ºC.

Gefühlte Temperaturen am Tag

Das thermische Gefühl, das von der Haut wahrgenommene Temperaturbild, entspricht im Wesentlichen den gemessenen Wert. Morgens bei 14.91ºC, tagsüber bei 23.68ºC, nachmittags bei 22.74ºC und abends bei 17.3ºC. Eventuell ein T-Shirt-Wetter für die Mutigeren unter uns!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Gemäß der Meteo-Daten erwartet uns ein stabiler Atmosphärendruck von 1020 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt dabei um die komfortable 47%, was die Verdunstungskühlung unserer Haut fördert und unser thermisches Gefühl verbessert. An diesem Tag wird der Wind mit einer Geschwindigkeit von 3.97m/s aus Richtung 245º wehen, mit Windböen von 3.48m/s, eine leichte Brise, die für eine angenehme Abkühlung sorgt.

Mit einer Wolkendecke von 0% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0, steht einem sonnigen Tag in Sóller also nichts im Weg! Genießen Sie das prächtige Wetter und haben Sie einen wunderschönen Tag in Sóller!