Wetterbericht Alcúdia, 25. Mai 2025: Sonne satt unter klarem Himmel

Heute blicken wir auf das Wetter in Alcúdia, dem reizvollen Ort an der Nordküste Mallorcas. Am 25. Mai 2025 dürfen sich Einwohner und Besucher gleichermaßen auf ein Stück mediterraner Sonnenfreude freuen. Der Tag präsentiert sich mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die Sender und Empfänger puren Urlaubsgefühls sind.

Temperaturen locken ins Freie Frisch gestärkt vom morgendlichen Frühstück, eröffnen die Morgentemperaturen von erwarteten 17.19ºC den Tag. Das Thermometer klettert dann auf angenehme 22.82ºC zur Mittagszeit, bevor es am Nachmittag auf wohlige 21.78ºC absinkt. Bereitet euch auf einen sternenklaren Nachthimmel vor, denn die Nachttemperatur wird voraussichtlich bei 18.38ºC liegen. Gefühlte Temperaturen halten, was sie versprechen Doch es geht nicht nur um die tatsächlichen Werte, sondern auch um die gefühlten Temperaturen. Sie sind oftmals die wahren Wegweiser für unser Wohlbefinden. Am Morgen könnt ihr ein thermisches Gefühl von 16.87ºC einberechnen. Mit dem Fortschritt des Tages spitzt sich dieses auf 22.49ºC zur Mittagszeit zu. Im Zeitraum des Nachmittags sinkt das Gefühl wieder leicht auf eine behagliche Temperatur von 21.5ºC, bis es dann in der Nacht auf 18.05ºC heruntergeht. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Der Dreiklang des Wetters Aber das Wetter ist mehr als nur Sonne und Temperatur. Auch der atmosphärische Druck, die Luftfeuchtigkeit und die Windverhältnisse spielen eine entscheidende Rolle in der Wetterküche. Ein Druck von 1020 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 51% sorgen für ein angenehmes Klima und gute Atmungsbedingungen. Ein mäßig wehender Wind mit einer Geschwindigkeit von 4.94m/s aus Richtung 233º und Böen von bis zu 5.56m/s haucht dem Tag eine frische Brise ein, ohne das Wohlbefinden zu trüben. Die Wolkendecke bleibt mit einer Dichte von nur 1% dünn, und die Regenwahrscheinlichkeit tendiert gegen Null. Mit dieser Wetterprognose steht einem herrlichen Tag im Mai nichts im Wege. Genießt die Sonne, das Ambiente und den Tag in Alcúdia. In der Wettersprache heißt das: Sonnencreme einpacken und den Tag genießen!