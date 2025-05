Wetterbericht für Cala Millor, Mallorca am 25. Mai 2025

In unserem heutigen Wetterbericht blicken wir auf die wunderschöne Ostküste Mallorcas, genauer gesagt auf Cala Millor. Mit strahlend klarem Himmel steht der 25. Mai unter dem Zeichen des Sonnenscheins und verspricht optimale Bedingungen für alle, die den Tag unter dem azurblauen Himmel des Mittelmeerparadieses verbringen möchten.

Temperaturen

Die Temperaturen zeigen sich angenehm und mäßig: Mit einer erwarteten Mindesttemperatur von 15,54ºC und einer Höchsttemperatur von 21,91ºC ist es ein perfekter Tag für Outdoor-Aktivitäten. Doch lassen Sie uns die täglichen Temperaturschwankungen noch genauer betrachten: Am Morgen starten wir mit milden 15,61ºC in den Tag. Im Laufe des Tages erhöht sich die Temperatur auf 21,65ºC und bleibt auch am Nachmittag mit 20,97ºC noch relativ konstant, bevor sie in der Nacht auf erfrischende 17,82ºC abkühlt.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der bereits milden klimatischen Bedingungen, liegen die gefühlten Temperaturen sogar noch etwas unterhalb der tatsächlichen Werte. Morgens fühlt es sich wie 15,37ºC an, tagsüber wie 21,31ºC, am Nachmittag dann wie 20,64ºC und in der Nacht schließlich, wie schon angedeutet, etwas kühler mit 17,49ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Und jetzt zu den feineren Details für die Wetterfreaks unter unseren Lesern: Der atmosphärische Druck beläuft sich auf 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 55%. Ideal also, um sich an der frischen Luft zu bewegen oder einfach im Liegestuhl zu entspannen. Doch wie steht es um den Wind? Der sachte Ostwind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,57m/s aus der Richtung 248º, mit Böen, die bis zu 6,66m/s erreichen können. Mit einer Wolkendecke von lediglich 1% und einer verwässernden Null-Prozent-Regenwahrscheinlichkeit, lässt der Tag keine Wünsche offen. Es erwartet uns ein wunderbarer Frühlingstag in Cala Millor, Mallorca. Planen Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten und genießen Sie den Tag!